(VTC News) -

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu thế giới hôm nay 18/11 tăng trở lại sau những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, triển vọng dư thừa nguồn cung toàn cầu tiếp tục hạn chế đà tăng của thị trường.

Tính từ đầu tháng 11 đến nay, giá dầu Brent giảm khoảng 20%, trong khi dầu WTI mất 16%.

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục là yếu tố chi phối tâm lý thị trường. Ngày 17/11, máy bay không người lái (UAV) của Iran tấn công một hệ thống radar quân sự của Mỹ tại Bahrain. Trong khi đó, toàn bộ thủy thủ đoàn của một con tàu tại eo biển Hormuz vẫn chưa được xác định tung tích sau khi con tàu bị tấn công hai lần.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng trở lại. (Ảnh minh hoạ).

Cùng ngày, quân đội Mỹ tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Iran, nhắm đến một địa điểm phóng tên lửa trên đảo Qeshm. Động thái này được cho là nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Iran nhằm vào nhân viên và tài sản của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết Washington đang nghiêm túc xem xét khả năng Iran lên kế hoạch thực hiện một cuộc tấn công bằng thứ được gọi là “bom bẩn” tại thủ đô Washington.

Giới chuyên gia nhận định những tuyên bố cứng rắn và các cuộc tấn công trả đũa giữa Mỹ và Iran đang gia tăng, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu. Tuy nhiên triển vọng thị trường dư thừa nguồn cung phần nào kìm hãm đà tăng của giá dầu. Thị trường hiện không còn xuất hiện những đợt biến động mạnh như trước.

Trước đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ quay trở lại trạng thái dư cung trong quý IV năm nay, do xuất khẩu dầu từ Trung Đông phục hồi nhanh hơn tốc độ tăng trưởng nhu cầu toàn cầu.

Xu hướng này được phản ánh qua chi phí vận chuyển dầu bằng đường biển giảm mạnh, cho thấy phần phụ phí rủi ro trong hoạt động vận chuyển dầu đang dần thu hẹp. Các quốc gia xuất khẩu dầu tại Trung Đông đã tăng lượng hàng xuất khẩu, đưa dòng chảy dầu tiến gần mức trước khi xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát hồi tháng 2.

Tại Mỹ, kết quả khảo sát của Reuters cho thấy lượng dầu thô tồn kho được dự báo giảm. Số liệu của Bộ Năng lượng Mỹ cho biết, lượng dầu trong Kho dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR) của nước này giảm xuống còn 276,4 triệu thùng trong tuần trước, mức thấp nhất kể từ tháng 8/1982.

Các đợt xuất kho gần đây nằm trong thỏa thuận giải phóng 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược của Mỹ.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành chiều 12/11, giá bán lẻ các loại xăng dầu tiếp tục giảm mạnh.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 1.499 đồng/lít, không cao hơn 19.399 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III giảm 1.311 đồng/lít, không cao hơn 19.845 đồng/lít.

Diễn biến giá xăng dầu từ đầu tháng 11 đến nay.

Dầu diesel giảm 1.874 đồng/lít, không cao hơn 26.822 đồng/lít. Dầu mazut giảm 2.263 đồng/kg, không cao hơn 19.742 đồng/kg.

Đây là lần giảm thứ tư liên tiếp của giá xăng tính từ đầu tháng 11 đến nay.