Tin xe 31/10: Hyundai Palisade Hybrid bắt đầu được giao xe tới khách hàng

(VTC News) -

Hyundai Palisade Hybrid bắt đầu được giao xe, giá từ 1,499 tỷ đồng

Từ ngày 30/10, Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) đã bắt đầu bàn giao lô xe Palisade Hybrid lắp ráp trong nước đầu tiên cho khách hàng khu vực miền Bắc. Người dùng tại miền Trung và miền Nam sẽ nhận xe vào đầu tháng 11.

Đáng chú ý, thế hệ mới của mẫu SUV hạng E này tại Việt Nam sẽ chỉ sử dụng hệ truyền động xăng lai điện hybrid, loại bỏ hoàn toàn tùy chọn động cơ đốt trong truyền thống, phân phối với 3 phiên bản có mức giá từ 1,499 - 1,699 tỷ đồng.

Hyundai đã chính thức triển khai bàn giao Palisade Hybrid tới tay khách hàng. (Ảnh: HTV)

Sức mạnh của Palisade Hybrid đến từ công nghệ động cơ Hyundai Turbo Hybrid và hệ thống truyền động TMED-II, kết hợp động cơ Smartstream 2.5 T-GDi và hai mô-tơ điện, sản sinh tổng công suất 334 mã lực cùng mômen xoắn cực đại 460 Nm qua hộp số tự động 6 cấp.

Mức định giá dưới 1,7 tỷ đồng giúp mẫu xe này không chỉ nới rộng khoảng cách lên tới 1 tỷ đồng so với đối thủ trực tiếp Volkswagen Teramont, mà còn tạo áp lực ngược xuống phân khúc SUV hạng D đang có sự hiện diện của Kia Sorento Hybrid hay Ford Everest Platinum+.

Suzuki XL7 facelift ra mắt Việt Nam, thêm bản giá rẻ

Suzuki Việt Nam vừa đưa về nước bản nâng cấp giữa vòng đời cho dòng MPV XL7, giữ nguyên cấu hình động cơ Mild-Hybrid K15B nhưng tinh chỉnh ngoại thất và bổ sung bản tiêu chuẩn GL với giá 569,9 triệu đồng.

Phiên bản GLX cao cấp hơn có giá 599,9 triệu đồng được trang bị độc quyền màn hình trung tâm 10 inch, kiểm soát hành trình cruise control, điều hòa tự động, camera lùi và hộc giữ mát. Thiết kế ngoại thất của cả hai bản đều được làm mới với mặt ca-lăng hình thang, mâm hợp kim 16 inch sơn đen, cùng thanh giá nóc và ốp hông phối màu đen đồng bộ.

Suzuki XL7 facelift được bổ sung phiên bản giá rẻ có giá khởi điểm từ 570 triệu đồng.

Khối động cơ 1.5L mild-hybrid tiếp tục cung cấp công suất 103 mã lực và mômen xoắn 138 Nm, đi kèm hộp số tự động 4 cấp.

Việc có thêm các tùy chọn phối màu mới (Đen, Xanh-Đen) và đặc biệt là mức giá bán xuống dưới mức 570 triệu đồng được xem là động thái chiến lược của Suzuki nhằm cải thiện sức cạnh tranh, tranh giành thị phần trực tiếp với đối thủ đang dẫn đầu phân khúc là Mitsubishi Xpander.

Phiên bản GLX được trang bị màn hình giải trí trung tâm kích cỡ 10 inch.

Subaru khai tử hoàn toàn xe xăng và hybrid tại châu Âu

Trước áp lực từ các tiêu chuẩn khí thải và quy định an toàn ngày càng thắt chặt, Subaru xác nhận sẽ ngừng kinh doanh hoàn toàn các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong và xe hybrid tại thị trường châu Âu từ năm 2028.

Kế hoạch rút lui sẽ bắt đầu từ cuối năm 2026 với mẫu Outback, tiếp nối sau đó là các dòng Impreza, Crosstrek và Forester dùng máy hybrid 4 xi-lanh trong năm 2027. Việc phải đầu tư nâng cấp toàn bộ dải xe xăng để đáp ứng các tiêu chuẩn hỗ trợ người lái mới được đánh giá là gánh nặng chi phí quá lớn đối với thương hiệu Nhật Bản.

Subaru sẽ chuyển đổi toàn bộ dải sản phẩm tại châu Âu sang dạng thuần điện nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải khắt khe của lục địa già.

Kể từ năm 2028, danh mục sản phẩm của Subaru tại châu Âu sẽ được điện hóa 100% với ba mẫu xe: SUV Solterra, E-Outback và mẫu xe hoàn toàn mới Uncharted. Trong khi Solterra và E-Outback duy trì hệ dẫn động 4 bánh tiêu chuẩn, dòng Uncharted sẽ cung cấp thêm tùy chọn dẫn động cầu trước với định vị giá rẻ hơn.

Đại diện Subaru cũng khẳng định chiến lược khai tử xe xăng này sẽ không ảnh hưởng đến thị trường Mỹ, do các tiêu chuẩn của Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) tại đây đang có xu hướng nới lỏng.