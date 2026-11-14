Tin xe 14/11: Hyundai Creta 2027 lộ nội thất, Honda CR-V mới sẽ chỉ có hybrid

(VTC News) -

Hyundai Creta 2027 lộ diện ảnh thực tế khoang lái

Những hình ảnh chụp nguyên mẫu Hyundai Creta thế hệ mới chạy thử nghiệm tại Ấn Độ vừa lộ diện toàn bộ thiết kế khoang nội thất.

Về mặt kỹ thuật, thế hệ kế tiếp của mẫu SUV cỡ B này được phát triển song song với dòng Hyundai Kona mới và thừa hưởng bố cục khoang lái từ mẫu xe điện IONIQ 3.

Thay vì sử dụng cụm màn hình đôi 10,25 inch nối liền như đời xe hiện hành, bảng táp-lô của Creta 2027 được làm phẳng theo phương ngang với khe gió điều hòa mảnh, cụm đồng hồ kỹ thuật số sau vô lăng thu gọn và đặt cao, màn hình trung tâm dự kiến có kích cỡ lớn hơn, sử dụng hệ thống Pleos Connect.

Khoang nội thất với màn hình trung tâm đặt nổi và vô-lăng kiểu mới trên nguyên mẫu Hyundai Creta 2027 chạy thử tại Ấn Độ.

Khu vực điều khiển của xe sử dụng vô-lăng thiết kế mới tích hợp biểu tượng bốn dấu chấm mã Morse đại diện cho chữ H. Cần số cũng được dời từ bệ trung tâm lên phía sau cột vô-lăng nhằm giải phóng diện tích khu vực yên ngựa giữa hai ghế trước để bố trí thêm hộc chứa đồ.

Thông số động cơ của Creta 2027 tại Ấn Độ chưa được công bố, trong khi mẫu xe “anh em” là Kona SX3 tại châu Âu dự kiến sử dụng hệ truyền động hybrid 1.6L chia sẻ từ Kia Seltos kèm tùy chọn dẫn động bốn bánh.

Honda CR-V thế hệ mới chuyển sang động cơ hybrid

Honda vừa công bố hình ảnh hé lộ đầu tiên của CR-V thế hệ mới, đồng thời xác nhận mẫu SUV này sẽ ra mắt trong năm 2027 tại Bắc Mỹ với duy nhất cấu hình truyền động hybrid nhằm cạnh tranh trực tiếp với Toyota RAV4.

Theo nguồn tin tại Mỹ, diện mạo CR-V mới sẽ được tinh chỉnh với cụm đèn pha LED mảnh, dải đèn hậu LED vắt ngang toàn bộ đuôi xe và vòm bánh sau mở rộng.

Mẫu xe này được phát triển trên nền tảng khung gầm cỡ trung hoàn toàn mới giúp cắt giảm 90 kg trọng lượng so với kiến trúc hybrid hiện hành và dùng chung hơn 60% linh kiện với các mẫu xe cùng nền tảng để tối ưu chi phí.

Honda CR-V thế hệ mới dự kiến ra mắt trong năm 2027. (Ảnh: Honda)

Khung gầm mới của xe cũng tích hợp hệ thống quản lý chuyển động (Motion Management System) và công nghệ kiểm soát thân xe chia sẻ từ mẫu Accord và Prelude.

Đáng chú ý, CR-V 2027 sẽ là mẫu xe đầu tiên ứng dụng hệ thống Honda Hybrid thế hệ mới, cấu hình này dự kiến trang bị trên 15 mẫu xe ra mắt trước ngày 31/3/2030. Hệ truyền động này kết hợp động cơ xăng 2.0L 4 xi-lanh chu trình Atkinson với hai mô-tơ điện nâng cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian bằng điện e-AWD.

Theo nhà sản xuất, hệ thống hybrid mới giúp giảm 30% chi phí chế tạo và cải thiện mức tiết kiệm nhiên liệu hơn 10% so với thế hệ hiện tại.

Toyota cân nhắc đưa xe thể thao S-FR trở lại năm 2027

Hơn một thập kỷ sau khi giới thiệu bản ý tưởng S-FR tại Triển lãm Tokyo 2015, truyền thông Nhật Bản đưa tin Toyota đang xem xét đưa mẫu coupe thể thao dẫn động cầu sau này vào sản xuất thương mại ngay trong năm 2027.

Thay vì giữ kích thước dài 3.990 mm và cấu hình 4 chỗ ngồi như bản ý tưởng ban đầu, phiên bản thương mại của S-FR dự kiến được thu gọn theo tiêu chuẩn xe cỡ nhỏ (kei-car) tại Nhật Bản và chia sẻ nền tảng kỹ thuật với mẫu concept Daihatsu K-Open.

Mẫu xe thể thao ý tưởng Toyota S-FR dự kiến được thu gọn kích thước để đưa vào sản xuất thương mại. (Ảnh: Toyota)

Theo thông số rò rỉ, xe có chiều dài 3.395 mm, rộng 1.475 mm, cao 1.230 mm, chiều dài cơ sở 2.265 mm và trọng lượng khoảng 850 kg. Khối động cơ được đẩy lùi về phía sau trục trước để tối ưu tỷ lệ phân bổ trọng lượng, sử dụng máy xăng 3 xi-lanh tăng áp dung tích 660 cc cho công suất 64 mã lực, kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số vô cấp CVT cùng hệ dẫn động cầu sau.