(VTC News) -

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm mạnh, xuống mức thấp nhất kể từ ngày 26/8, trong bối cảnh thị trường lo ngại nguồn cung dư thừa sau khi lượng dầu thô và nhiên liệu dự trữ của Mỹ tăng cao hơn dự báo.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), dự trữ dầu thô của nước này trong tuần kết thúc ngày 13/11 tăng 3,4 triệu thùng, lên 417,8 triệu thùng. Mức tăng này cao hơn nhiều so với dự báo tăng 58.000 thùng của các nhà phân tích trong khảo sát do Reuters thực hiện.

Dự trữ xăng của Mỹ cũng tăng 5,2 triệu thùng, lên 215,9 triệu thùng, vượt xa mức dự báo tăng 1,6 triệu thùng. Trong khi đó, dự trữ các sản phẩm chưng cất, gồm dầu diesel và dầu sưởi, tăng 1,6 triệu thùng, lên 104,9 triệu thùng, cao hơn dự báo tăng 1,3 triệu thùng.

Giá dầu thế giới giảm mạnh. (Ảnh minh họa: Reuters).

Theo các nhà phân tích, lượng dầu và nhiên liệu tồn kho gia tăng đã tạo thêm áp lực bán trên thị trường. Dù các cuộc tấn công liên quan đến Iran và hoạt động vận tải thương mại vẫn tiềm ẩn nguy cơ gián đoạn nguồn cung qua eo biển Hormuz nhưng những rủi ro này chưa đủ sức đẩy giá dầu tăng mạnh trước triển vọng dư cung toàn cầu.

Reuters nhận định, giá dầu Brent và WTI đều đang hướng tới mức giảm khoảng 20% trong tháng này, khi xuất khẩu dầu từ Trung Đông phục hồi, thể hiện qua đà giảm mạnh của giá cước vận tải biển.

Dữ liệu của LSEG cho thấy, chênh lệch giá giữa dầu Brent và WTI ngày 17/11 nới rộng lên mức cao nhất trong khoảng hai tuần. Trong phiên giao dịch ngày 18/11, dầu WTI tiếp tục giảm mạnh hơn so với dầu Brent.

Tuy nhiên, căng thẳng giữa Mỹ và Iran cùng những rủi ro đối với hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz vẫn là yếu tố hạn chế đà giảm của giá dầu.

Trước đó, trong phiên 17/11, cả hai loại dầu chuẩn đều tăng giá khi các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền tại Trung Đông gia tăng, bất chấp các cuộc đàm phán giữa Iran với các bên trung gian Oman và Qatar vẫn đang diễn ra.

Các nhà phân tích của LSEG cho rằng, dù nguồn cung dầu trong khu vực có thể tiếp tục phục hồi thông qua các tuyến vận chuyển thay thế, dữ liệu hoạt động tàu thuyền cho thấy việc khôi phục vận tải bình thường qua eo biển Hormuz vẫn gặp nhiều trở ngại.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành chiều 12/11, giá bán lẻ các loại xăng dầu tiếp tục giảm mạnh.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 1.499 đồng/lít, không cao hơn 19.399 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III giảm 1.311 đồng/lít, không cao hơn 19.845 đồng/lít.

Diễn biến giá xăng trong nước kể từ đầu tháng 11 đến nay. (Ảnh minh hoạ: AI).

Dầu diesel giảm 1.874 đồng/lít, không cao hơn 26.822 đồng/lít. Dầu mazut giảm 2.263 đồng/kg, không cao hơn 19.742 đồng/kg.

Đây là lần giảm thứ tư liên tiếp của giá xăng tính từ đầu tháng 11 đến nay.