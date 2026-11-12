Tin xe 12/11: Creta, Tucson tiếp tục dẫn dắt doanh số Hyundai tháng 10

(VTC News) -

Creta và Tucson tiếp tục dẫn đầu doanh số xe Hyundai tháng 10

Tập đoàn Thành Công (TC Group) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 10 với tổng cộng 3.422 xe Hyundai bán ra thị trường. Hai mẫu gầm cao cỡ B và C tiếp tục là trụ cột doanh số của hãng: Hyundai Creta dẫn đầu với 783 xe tiêu thụ, bám sát phía sau là Hyundai Tucson với 761 xe.

Ở phân khúc SUV cỡ lớn, mẫu xe đầu bảng Hyundai Palisade ghi nhận 219 xe giao tới tay khách hàng trong tháng khi hãng bắt đầu bàn giao phiên bản Hybrid mới.

Hyundai Creta tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai tại Việt Nam trong tháng 10. (Ảnh: HTV)

Ở các phân khúc xe du lịch còn lại, Hyundai Accent đạt doanh số 158 xe, mẫu MPV Stargazer bán được 153 xe, xe cỡ A Grand i10 đạt 108 xe và mẫu SUV cỡ D Santa Fe ghi nhận 96 xe.

Mảng xe thương mại đóng góp 1.038 xe vào tổng doanh số tháng 10 của liên doanh Hàn Quốc. Trong giai đoạn cuối năm, bên cạnh việc bàn giao Palisade Hybrid, hãng cũng đang áp dụng mức giá ưu đãi 999 triệu đồng dành cho nhóm khách hàng tiên phong đặt mua mẫu Tucson Hybrid.

Subaru Forester 2.5 e-Boxer Hybrid chốt giá 1,599 tỷ đồng tại Việt Nam

Nhà phân phối Motor Image Việt Nam (MIV) chính thức công bố giá bán của mẫu SUV cỡ C Subaru Forester 2.5 e-Boxer Hybrid thế hệ thứ 6 ở mức 1,599 tỷ đồng.

Do được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản và sử dụng động cơ dung tích 2.5L, phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt cao, giá bán của Forester Hybrid cao hơn đáng kể so với các đối thủ lắp ráp trong nước như Hyundai Tucson Hybrid (1,089 tỷ đồng) hay Honda CR-V e:HEV RS (1,170-1,250 tỷ đồng).

Xe được nâng cấp hệ thống Strong Hybrid kết hợp động cơ Boxer 2.5L với hai mô-tơ điện đặt trong hộp số Lineartronic và bình xăng 63 lít, cho phép di chuyển thuần điện ở tốc độ thấp và đạt tổng tầm hoạt động hơn 1.200 km mỗi lần đổ đầy bình.

Subaru Forester 2.5 e-Boxer Hybrid nhập khẩu từ Nhật Bản có giá 1,599 tỷ đồng. (Ảnh: MIV)

Forester 2.5 e-Boxer Hybrid tiếp tục trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đối xứng SAWD, kết hợp khoảng sáng gầm 220 mm và chế độ vượt địa hình X-MODE. Phiên bản này dùng mâm hợp kim 19 inch, bổ sung màn hình trung tâm 11,6 inch Full HD, dàn âm thanh Harman Kardon 11 loa, ghế công thái học cùng gói an toàn EyeSight 4.0 có thêm camera góc rộng và tính năng tự động dừng xe khẩn cấp (EDSS) khi tài xế mất phản ứng.

Toyota hồi sinh thương hiệu Scion với mẫu bán tải cỡ nhỏ giới hạn tốc độ 40 km/h

Sau gần một thập kỷ khai tử thương hiệu con Scion từ năm 2017, Toyota quyết định đưa nhãn hiệu này trở lại thị trường Mỹ dưới tên gọi Scion by Toyota thông qua mẫu xe tải nhỏ Kei-01.

Mẫu xe tay lái nghịch này có chiều dài khoảng 3,35 mét, rộng chưa tới 1,52 mét, thùng hàng phía sau có tải trọng tối đa khoảng 272 kg. Xe trang bị động cơ xăng 3 xi-lanh dung tích 660cc kết hợp hộp số vô cấp CVT, hệ dẫn động 4 bánh gài cầu và khóa vi sai điều khiển bằng nút bấm để đi đường bùn lầy hoặc tuyết trơn.

Mẫu xe tải cỡ nhỏ Kei-01 đánh dấu sự trở lại của thương hiệu Scion thuộc Toyota tại Mỹ. (Ảnh: Toyota)

Để lách các quy định an toàn khắt khe dành cho ô tô thông thường tại Mỹ, Scion Kei-01 được đăng ký theo tiêu chuẩn Phương tiện tốc độ thấp (LSV - FMVSS 500), bị giới hạn vận tốc tối đa ở mức 40 km/h và cấm lưu thông trên đường cao tốc.

Mẫu xe này sẽ được đưa vào sản xuất số lượng ít tại nhà máy ở bang Indiana (Mỹ) từ năm 2027. Thay vì bán lẻ cho người tiêu dùng cá nhân, Toyota chỉ phân phối Kei-01 theo lô cho khách hàng doanh nghiệp, nông trại, khuôn viên trường đại học và các đơn vị dịch vụ đô thị.