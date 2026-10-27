Tin xe 27/10: Hyundai Bayon ra mắt, giá từ 300 triệu đồng

(VTC News) -

Hyundai Bayon ra mắt tại Ấn Độ, giá khởi điểm từ 300 triệu đồng

Hyundai chính thức trình làng mẫu SUV cỡ nhỏ Bayon tại thị trường Ấn Độ với 7 phiên bản, đi kèm giá bán khởi điểm 9,99 lakh rupee (quy đổi khoảng 300 triệu đồng).

Chiếc SUV sở hữu chiều dài khoảng 4,2 m và khoảng sáng gầm 205 mm, được định vị nằm giữa hai dòng SUV cỡ nhỏ là Venue và Creta. Ngoại hình xe mang ngôn ngữ thiết kế Art of Steel vuông vức với dải đèn LED định vị và đèn hậu tạo hình chữ H, kết hợp bộ mâm hợp kim 17 inch.

Hyundai Bayon có giá khởi điểm từ 300 triệu đồng tại Ấn Độ.

Bên trong khoang lái, phiên bản cao cấp được trang bị cụm màn hình kép dạng cong gồm 12,3 inch, cửa sổ trời toàn cảnh, làm mát hàng ghế trước và trợ lý giọng nói AI tạo sinh được hỗ trợ bởi Soundhound và Perplexity AI.

Về vận hành, Hyundai Bayon sử dụng chung khối động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.5L với Creta, sản sinh công suất 115 mã lực và mômen xoắn cực đại 144 Nm, đi kèm tùy chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc số tự động vô cấp iVT tích hợp chế độ hỗ trợ tăng tốc vượt xe Dash Boost.

Không gian nội thất của Hyundai Bayon.

Mazda CX-5 2027 tích hợp trợ lý Google Gemini trên mọi phiên bản

Mazda CX-5 2027 tại thị trường Mỹ được nâng cấp phần mềm giải trí, tích hợp sẵn trợ lý ảo Google Gemini làm trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ các phiên bản. Tính năng này cho phép tài xế ra lệnh bằng giọng nói để tra cứu thông tin và điều khiển các tác vụ tương tự như trên điện thoại thông minh mà không cần rời mắt khỏi mặt đường.

Xe có giá khởi điểm từ 31.485 USD (quy đổi khoảng 795 triệu đồng) cho bản tiêu chuẩn 2.5 S Select và cao nhất từ 40.935 USD (quy đổi khoảng 1,03 tỷ đồng) cho bản S Premium Plus.

Mazda CX-5 2027 được nâng cấp hệ thống giải trí và tích hợp AI Gemini lên mọi phiên bản.

Thiết kế tổng thể và cấu hình cơ khí của Mazda CX-5 2027 gần như giữ nguyên. Tất cả phiên bản đều trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD tiêu chuẩn, kết hợp cùng động cơ xăng hút khí tự nhiên 2.5L công suất 187 mã lực và mômen xoắn 252 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp.

Các tính năng an toàn như kiểm soát hành trình thích ứng adaptive cruise control, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau cũng có mặt ngay từ bản tiêu chuẩn.

Brabus biến Mercedes-AMG G 63 thành siêu bán tải mạnh 888 mã lực

Hãng độ nước Đức Brabus giới thiệu bản độ bán tải mang tên P 900 Rocket Edition phát triển dựa trên mẫu SUV địa hình Mercedes-AMG G 63.

Thay vì tập trung vào khả năng đi địa hình, mẫu xe này được tinh chỉnh thành siêu xe đường phố khi hạ thấp hệ thống treo 45 mm, lắp bộ mâm đúc 24 inch ốp sợi carbon cùng gói bodykit thân rộng và cụm ống xả phát sáng màu đỏ. Phần đuôi xe được gia cố vách ngăn bằng thép phía sau hàng ghế thứ hai, đi kèm thùng hàng kết hợp giữa sàn kim loại và vách bên bằng sợi carbon.

Brabus chuyển đổi mẫu SUV địa hình Mercedes-AMG G 63 thành một chiếc xe bán tải có công suất 888 mã lực.

Khối động cơ V8 tăng áp kép nâng dung tích từ 4.0L lên 4.4L, đồng thời được thay thế bộ tăng áp lớn hơn nhằm đẩy công suất lên mức 888 mã lực và mômen xoắn giới hạn điện tử ở mức 1.050 Nm. Sức mạnh này giúp chiếc bán tải tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 3,7 giây.

Brabus chỉ sản xuất giới hạn đúng 10 chiếc P 900 Rocket Edition với mức giá công bố lên tới 711.718 Euro (quy đổi khoảng 20,1 tỷ đồng).