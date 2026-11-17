(VTC News) -

Để duy trì hoạt động kinh doanh thông suốt, nhà bán cần đảm bảo các khâu chuẩn bị, bàn giao và theo dõi đơn hàng diễn ra đúng tiến độ. Trong khi đó, người mua cũng kỳ vọng trải nghiệm nhận hàng thuận tiện hơn. Điều này đặt ra yêu cầu về các giải pháp giao nhận linh hoạt, không chỉ đáp ứng tiến độ vận chuyển mà còn phù hợp với nhu cầu đa dạng của cả người gửi và người nhận.

Linh hoạt gửi đơn mùa cao điểm

Để hỗ trợ nhà bán trong quá trình xử lý đơn hàng, các đơn vị vận chuyển thường cung cấp dịch vụ lấy hàng tận nơi, giúp chủ cửa hàng tiết kiệm thời gian di chuyển và tập trung vào khâu chuẩn bị hàng hóa. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nhà bán có thể cần chủ động hơn về thời gian và cách thức bàn giao đơn hàng để tối ưu vận hành.

Tại SPX Express (SPX), cả hai dịch vụ lấy hàng tận nơi và mạng lưới điểm gửi hàng mang đến cho nhà bán thêm sự lựa chọn. Lấy hàng tận nơi giúp nhà bán tiết kiệm công sức vận chuyển, đặc biệt là các nhà bán có số lượng đơn hàng lớn hoặc hàng hóa cồng kềnh.

Bên cạnh đó, từ năm 2025, SPX đã triển khai chương trình Đối tác điểm giao nhận, kết nối với các điểm giao nhận đối tác bên cạnh hệ thống bưu cục sẵn có, giúp nhà bán thuận tiện hơn khi gửi hàng trực tiếp.

“Vào mùa kinh doanh cao điểm cuối năm, đơn hàng tăng là tín hiệu đáng mừng, nên tôi cũng chú trọng lựa chọn giải pháp để đội ngũ hiện có xử lý đơn hiệu quả hơn. Từ khi có thêm lựa chọn mang hàng đến điểm gửi SPX, tôi có thể chủ động gửi những đơn đã đóng gói xong theo từng đợt, hạn chế để hàng chờ lâu tại cửa hàng.

Nhờ vậy, việc bàn giao thuận tiện hơn, nhân viên cũng bớt áp lực dồn việc và có thời gian kiểm tra hàng, chăm sóc khách chu đáo hơn”, chị Thu Hà, chủ một cửa hàng thời trang tại Hà Nội chia sẻ.

Nhà bán có thể lựa chọn lấy hàng tận nơi hoặc gửi hàng tại các điểm giao nhận của SPX tùy theo nhu cầu vận hành.

Linh hoạt khi nhận hàng, thuận tiện cho cả người mua và người bán

Nếu khâu bàn giao đòi hỏi sự chủ động và linh hoạt từ phía nhà bán, thì trải nghiệm nhận hàng cũng ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định hoàn tất giao dịch của người mua. Khách hàng có xu hướng đặt nhiều sản phẩm trong cùng một đơn, do đó các lựa chọn kiểm tra hàng hoặc nhận một phần đơn hàng có thể giúp quá trình giao nhận thuận tiện hơn.

Bên cạnh các hình thức hỗ trợ kiểm tra hàng trước khi thanh toán, tính năng Giao hàng một phần của SPX cho phép người mua nhận những sản phẩm phù hợp và gửi trả các sản phẩm còn lại ngay tại thời điểm giao hàng, trong phạm vi dịch vụ hỗ trợ.

Với một số trường hợp đơn hàng có nhiều chi tiết hoặc sản phẩm, việc điều chỉnh danh mục hàng giao, hàng trả và số tiền thu hộ (COD) tương ứng cũng có thể được thực hiện tại điểm giao theo quy trình áp dụng, với sự phối hợp trực tiếp giữa nhân viên giao nhận và người bán. Giải pháp này hỗ trợ nhà bán hạn chế việc phải xử lý lại toàn bộ đơn hàng khi người mua chỉ có nhu cầu giữ lại một số sản phẩm.

“Nhu cầu mua sắm quần áo và đồ dùng dịp cuối năm tăng cao, khách hàng thường có những băn khoăn về kích cỡ hoặc mức độ phù hợp của sản phẩm khi nhận hàng. Với các đơn hàng đáp ứng điều kiện giao hàng một phần, khách có thể lựa chọn những món phù hợp ngay tại thời điểm giao.

Điều này giúp cửa hàng tăng cơ hội bán hàng, hạn chế việc khách trả lại toàn bộ đơn, đồng thời vẫn ghi nhận doanh thu từ những món khách chọn nhận và đáp ứng sát hơn nhu cầu thực tế của người mua”, anh Minh Quân, nhà bán hàng tiêu dùng tại TP.HCM cho biết.

Đơn vị vận chuyển mang đến giải pháp giao nhận linh hoạt, hỗ trợ người bán và người mua mùa cao điểm cuối năm.

Trong mùa mua sắm cuối năm, khả năng thích ứng với nhu cầu thực tế ở từng khâu giao nhận ngày càng trở thành một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh trực tuyến. Các giải pháp giao - nhận linh hoạt của SPX góp phần giúp nhà bán duy trì tiến độ xử lý đơn và đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng, qua đó gia tăng cơ hội hoàn tất giao dịch và tăng trưởng doanh thu.