Huda chuyển mình bước vào chương mới cùng thế hệ người tiêu dùng hiện đại

(VTC News) -

Trong nhịp sống hiện đại, áp lực “giữ kẽ” thường khiến các cuộc vui thiếu đi sự tự nhiên. Thực tế này thôi thúc Huda – thương hiệu di sản đậm tình miền Trung – khởi động chiến dịch tái định vị “Chân thành gắn kết”, đồng hành cùng thế hệ trẻ cởi bỏ lớp vỏ bọc xã giao để tìm lại những kết nối chân thành.

Chiến dịch mới của Huda cổ vũ thế hệ người tiêu dùng mới tự tin “xả vai” để đón nhận những kết nối thực sự.

Bước vào chương mới, Huda không chạy theo trào lưu nhất thời mà tận dụng chính gốc rễ cốt lõi - tính cách chân thành đã thấm đượm trong từng giọt bia vốn là niềm tự hào của miền Trung - để kể lại bằng ngôn ngữ trẻ trung hơn.

Chiến dịch mở màn với TVC dí dỏm, khéo léo bắt trúng tâm lý “gồng mình” của người trẻ. Thông điệp chủ đạo tiếp tục được khuấy động trên mạng xã hội và bùng nổ tại chuỗi siêu sự kiện nhạc nước Huda Beach Water Fest khắp miền Trung mùa hè này. Trước đó, Huda ra mắt phiên bản lon cao 330ml thời thượng nhưng vẫn giữ trọn vị bia di sản.

Chiến dịch “chân thành gắn kết” khẳng định sứ mệnh của Huda trong việc không ngừng truyền cảm hứng để người trẻ cởi mở, tự tin sống thật và kết nối tự nhiên trong mọi cuộc vui.

*Người dưới 18 tuổi không được uống rượu bia