Honor 600S pin 8.100 mAh, chống rơi từ độ cao 2,5 mét

(VTC News) -

Honor ngày 8/10 giới thiệu mẫu smartphone 600S tại thị trường Việt Nam, tập trung vào thời lượng pin, khả năng chống chịu va đập và các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI).

Điểm đáng chú ý của thiết bị là viên pin dung lượng 8.100 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 45 W. Theo công bố của nhà sản xuất, điện thoại có thể hoạt động hơn 21 giờ liên tục với các ứng dụng video trên mạng xã hội hoặc hơn 15 giờ chơi game. Honor cũng cho biết pin có tuổi thọ lên tới 6 năm và được trang bị hệ thống giám sát nhiệt độ để duy trì hoạt động trong khoảng từ -30 đến 50 độ C.

Honor 600S có ba màu đen, vàng và tím.

Về độ bền, Honor 600S đạt chứng nhận SGS Premium Performance 5 sao về khả năng chống rơi và va đập, với thử nghiệm thả rơi từ độ cao 2,5 m. Máy đồng thời hỗ trợ ba chuẩn kháng bụi, nước IP68, IP69 và IP69K. Tính năng Wet-hand Touch cho phép màn hình nhận diện thao tác khi tay hoặc bề mặt cảm ứng bị ướt.

Honor 600S có nút AI riêng biệt, mặc định cho phép mở nhanh camera bằng thao tác nhấn đúp, kể cả khi màn hình đang khóa. Người dùng cũng có thể tùy chỉnh nút bấm để truy cập ứng dụng hoặc các công cụ AI như hỗ trợ cài đặt, dịch thuật, chỉnh sửa ảnh và sáng tạo nội dung.

Điện thoại chạy MagicOS 10 dựa trên Android 16, tích hợp Google Gemini, Circle to Search và Magic Portal. Các công cụ xử lý hình ảnh bằng AI hỗ trợ mở rộng khung hình, nâng chất lượng ảnh, tách chủ thể và chuyển ảnh tĩnh thành video.

Honor 600S tích hợp nhiều công cụ AI xử lý hình ảnh.

Về cấu hình, sản phẩm sử dụng chip Snapdragon 4 Gen 4, RAM 8 GB trên phiên bản cao hơn, hỗ trợ mở rộng RAM bằng phần mềm và bộ nhớ trong tối đa 256 GB.

Honor 600S có ba màu đen, vàng và tím, giá 10,49 triệu đồng cho bản RAM 6 GB, bộ nhớ 128 GB và 11,99 triệu đồng cho bản 8 GB/256 GB. Các sản phẩm được phân phối qua hệ thống bán lẻ và nền tảng thương mại điện tử tại Việt Nam.

Cùng dịp, Honor giới thiệu ba phụ kiện gồm đồng hồ thông minh Watch 6, Watch 2 Epic và pin dự phòng 10.000 mAh. Trong đó, Watch 6 hỗ trợ hơn 120 chế độ thể thao, theo dõi các chỉ số sức khỏe và có thời lượng pin công bố lên tới 35 ngày. Watch 2 Epic tích hợp GPS độc lập, khí áp kế và la bàn, trong khi pin dự phòng hỗ trợ sạc nhanh 22,5 W, tích hợp cáp USB-C.