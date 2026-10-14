Công nghệ 14/10: Google ra vòng đeo pin 7 ngày, Xiaomi có smartwatch trong suốt

(VTC News) -

Google Fitbit Edge có pin 7 ngày, giá 180 USD

Google giới thiệu Fitbit Edge, thiết bị theo dõi sức khỏe nằm giữa Pixel Watch 5 và Fitbit Air. Sản phẩm có màn hình hiển thị, hướng đến người dùng cần thiết bị nhẹ hơn và có giá thấp hơn smartwatch truyền thống.

Fitbit Edge trang bị màn hình AMOLED 1,34 inch, hỗ trợ chế độ luôn bật. Vỏ nhôm dày 11,5 mm, trọng lượng 17,7 g chưa tính dây đeo. Thay vì sử dụng Wear OS như Pixel Watch 5, thiết bị chạy giao diện tùy chỉnh dựa trên các thẻ, hỗ trợ Google Maps, điều khiển phương tiện, thông báo cuộc gọi, trả lời nhanh, báo thức và hẹn giờ.

Về theo dõi sức khỏe, Fitbit Edge hỗ trợ hơn 50 chế độ tập luyện, định vị GPS, hướng dẫn theo thời gian thực và tự động ghi nhận hoạt động. Các cảm biến cho phép đo nồng độ oxy trong máu SpO2, điện tâm đồ ECG, nhịp tim bằng công nghệ quang học PPG và nhiệt độ da.

Thiết bị sử dụng vi điều khiển Ambiq AP5, bộ nhớ flash NOR 64 MB, đạt chuẩn IP68 và có thể kháng nước ở độ sâu 50 m. Viên pin 65 mAh cho thời lượng sử dụng công bố lên đến 7 ngày trong điều kiện thông thường.

Google Fitbit Edge hiện được đặt hàng trước tại một số khu vực với giá 180 USD (khoảng 4,6 triệu đồng). Sản phẩm có bốn tùy chọn màu sắc, gồm Matte Black, Satin Silver, Satin Pyrite và Champagne Gold. Phiên bản đặc biệt Stephen Curry có vỏ Satin Pyrite, dây đeo riêng và giá 220 USD (khoảng 5,7 triệu đồng).

Apple giới thiệu loạt thiết bị nhà thông minh

Apple giới thiệu Apple Home Collection, bộ sưu tập phụ kiện nhà thông minh hợp tác phát triển cùng LG Electronics và Schneider Electric. Danh mục gồm camera, chuông cửa có hình, khóa cửa thông minh, bộ điều nhiệt và cảm biến nhiệt độ, độ ẩm.

Các thiết bị tương thích với trung tâm điều khiển HomeView, đồng thời có thể thiết lập bằng iPhone và điều khiển qua ứng dụng Home hoặc trợ lý ảo Siri.

Trong số các sản phẩm, LG Indoor Cam có giá 199,95 USD (khoảng 5,18 triệu đồng), sử dụng cơ chế tự hướng camera lên trên khi có người ở nhà để ngừng ghi hình. LG Outdoor Cam giá 299,95 USD (khoảng 7,7 triệu đồng) hỗ trợ nhìn đêm có màu, còn LG Floodlight Cam giá 399,95 USD (khoảng 10,3 triệu đồng) tích hợp hai đèn pha tự bật khi phát hiện chuyển động.

Chuông cửa LG Video Doorbell giá 249,95 USD (khoảng 6,5 triệu đồng) có camera kép, độ phân giải lần lượt 2.5K và HD. Khóa LG Smart Deadbolt Lock giá 349,95 USD (khoảng 9 triệu đồng) hỗ trợ công nghệ băng thông siêu rộng UWB, mở khóa khi chủ nhà đến gần, đồng thời cho phép sử dụng mã PIN hoặc chìa khóa cơ dự phòng.

Hai bộ điều nhiệt LG Thermostat và Schneider Electric Thermostat cùng có giá 199,95 USD. Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm bán riêng với giá 39,95 USD (khoảng 1 triệu đồng) mỗi chiếc. Camera tương thích iCloud+, cho phép xem hình ảnh trực tiếp và lịch sử hoạt động trên các thiết bị Apple.

Bộ sưu tập dự kiến lên kệ từ tháng 12, một số phụ kiện đến đầu năm 2027 mới ra mắt.

Xiaomi Watch S5 trong suốt, giới hạn 5.000 chiếc

Xiaomi giới thiệu Watch S5 Transparent Edition tại sự kiện ra mắt Xiaomi 18 Series ở Trung Quốc. Mẫu smartwatch cao cấp này có vỏ trong suốt, kích thước 47 mm, lớn hơn phiên bản Watch S5 tiêu chuẩn 46 mm.

Sản phẩm sử dụng kính Xiaomi Dragon Crystal Glass 3.0, được giới thiệu với khả năng chống trầy xước, kết hợp viền bezel bằng thép không gỉ. Phiên bản mới xuất hiện bên cạnh kế hoạch thay thế Watch S4 41 mm bằng mẫu kế nhiệm trực tiếp, đồng thời bổ sung kích thước mới cho dòng Watch S5. Xiaomi chỉ sản xuất 5.000 chiếc Watch S5 Transparent Edition.

Watch S5 Transparent Edition được niêm yết ở mức 2.499 nhân dân tệ, tương đương 372 USD hoặc khoảng 9,5 triệu đồng. Trong khi đó, các phiên bản Watch S5 thông thường có giá khởi điểm 1.099 nhân dân tệ, tương đương 163 USD hoặc khoảng 4,1 triệu đồng.

Hai phiên bản Watch S5 Forged Carbon và Midnight Blue có giá 1.299 nhân dân tệ, tương đương 193 USD hoặc khoảng 4,9 triệu đồng.

Như vậy, bản Transparent Edition có mức giá cao hơn đáng kể so với các phiên bản còn lại, đồng thời sở hữu thiết kế vỏ trong suốt và số lượng sản xuất giới hạn.