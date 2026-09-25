iPhone 18 Pro và 18 Pro Max chênh 3 triệu, khác nhau ở pin và màn hình

(VTC News) -

Cùng công nghệ, chỉ khác kích thước và pin

Xét về phần cứng, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max dùng chung một cụm camera 48MP Fusion, cùng chip xử lý và cùng buồng hơi tản nhiệt thế hệ mới. Khác biệt chính giữa hai máy nằm ở kích thước màn hình, trọng lượng cầm tay và đặc biệt là dung lượng pin, chứ không phải chất lượng ảnh chụp hay tốc độ xử lý hằng ngày.

iPhone 18 Pro và Pro Max dùng chung cụm camera và chip, khác biệt nằm ở kích thước và pin. (Ảnh: Apple)

Pin là lý do thực tế nhất để chi thêm tiền

Theo công bố của Apple, iPhone 18 Pro đạt 34 giờ xem video và 23 giờ sử dụng thông thường, trong khi iPhone 18 Pro Max nâng lên 43 giờ xem video và 29 giờ sử dụng thông thường. Với người dùng máy cả ngày cho công việc, họp hành hay xem nội dung liên tục, khoảng chênh lệch pin này đủ lớn để cân nhắc bỏ thêm tiền mua bản màn hình lớn.

Ba triệu đồng đổi lấy gì ngoài pin

Ngoài thời lượng pin, khoản chênh lệch giá còn đi kèm màn hình lớn hơn, dễ xem nội dung và chơi game hơn, cùng cảm giác cầm hai tay chắc chắn hơn với người quen dùng máy cỡ lớn. Đổi lại, iPhone 18 Pro gọn nhẹ hơn, phù hợp thao tác một tay và bỏ túi quần dễ dàng, một yếu tố mà nhiều người vẫn ưu tiên hơn cả thông số pin.

Màn hình lớn hơn trên Pro Max dễ xem nội dung và chơi game hơn khi dùng ngoài trời.

Người dùng phổ thông nên cân nhắc điều gì trước khi chọn

Với người có thói quen sạc pin giữa ngày tại văn phòng hoặc mang theo sạc dự phòng, bản tiêu chuẩn vẫn đáp ứng tốt nhu cầu mà không cần chi thêm 3 triệu đồng. Ngược lại, người thường xuyên di chuyển, ít có cơ hội sạc trong ngày nên ưu tiên iPhone 18 Pro Max để tránh phải mang theo pin dự phòng.

Nhìn tổng thể trải nghiệm sử dụng, cả hai máy trong dòng iPhone 18 đều dùng chung nền tảng phần cứng, nên quyết định cuối cùng phụ thuộc vào thói quen dùng pin và kích cỡ máy quen tay hơn là hiệu năng hay camera.

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