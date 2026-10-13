Apple tung loạt thiết bị nhà thông minh xoay quanh Siri AI

(VTC News) -

Trong đợt công bố sản phẩm mới nhất, Apple tạo bước ngoặt đáng kể cho chiến lược nhà thông minh bằng việc mở rộng danh mục phần cứng chuyên dụng. Sự xuất hiện của các thiết bị mới không chỉ kiện toàn hạ tầng kết nối gia đình mà còn đánh dấu sự hiện diện sâu rộng của nền tảng trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence trong không gian sinh hoạt hàng ngày.

Apple HomeView: Màn hình thông minh với trải nghiệm cá nhân hóa

HomeView là dòng sản phẩm hoàn toàn mới của Apple, được định vị như một trung tâm điều khiển nhà thông minh thế hệ tiếp theo. Thiết bị sở hữu thiết kế nhôm nguyên khối, kết hợp màn hình cảm ứng Liquid Retina 7 inch gắn với chân đế loa vòm thông qua bản lề nghiêng bằng thép không gỉ. Màn hình hỗ trợ công nghệ True Tone với độ sáng linh hoạt từ 0,3 nits đến 500 nits, giúp hiển thị tối ưu trong môi trường thiếu sáng như phòng ngủ hay bàn bếp.

Bên cạnh phiên bản để bàn với 4 tùy chọn màu sắc gồm bạc, ánh sao (starlight), hồng (rose pink) và xám không gian (space gray), Apple còn giới thiệu bản gắn tường (chỉ có màu bạc và xám không gian) sử dụng giải pháp ngàm từ Schneider Home, tích hợp công nghệ âm thanh điện toán riêng biệt cho vị trí cố định trên tường.

HomeView là sản phẩm mới nhất trong hệ sinh thái của Apple.

Sức mạnh cốt lõi của HomeView nằm ở khả năng tương tác thông minh và bảo mật dữ liệu cá nhân. Giao diện thiết bị có thể tự động biến đổi dựa trên khoảng cách của người đứng trước màn hình: hiển thị các thông tin lớn, tinh gọn khi quan sát từ xa và cung cấp chi tiết phức tạp hơn khi người dùng bước lại gần.

Hệ thống camera và cảm biến có thể nhận diện khuôn mặt của tối đa 6 thành viên trong gia đình để tự động chuyển sang trang màn hình chính, tiện ích và tài khoản cá nhân tương ứng.

Thiết bị cung cấp đa dạng mặt hiển thị chuyên biệt như Photos, Flow (phản hồi chuyển động), Snoopy (thay đổi theo thời tiết và thời gian), Home Modular (truy cập phụ kiện) và Home Camera với khả năng xem trực tiếp đồng thời 9 luồng video an ninh.

Tận dụng sức mạnh của Apple Intelligence và Siri AI, HomeView có thể đồng bộ ngữ cảnh cá nhân từ iPhone hoặc iPad tương thích để xử lý tác vụ xuyên suốt các ứng dụng như Tin nhắn, Lịch hay Apple Music.

Trong không gian sinh hoạt, thiết bị đóng vai trò như một “bếp phó” khi tự động chuyển đổi công thức nấu ăn trên web thành hướng dẫn từng bước, hỗ trợ hẹn giờ rảnh tay và kiểm soát nguyên liệu.

Hệ thống gồm 2 củ loa toàn dải, 1 loa siêu trầm hướng xuống và 2 màng rung thụ động triệt tiêu lực giúp tái tạo âm thanh không gian (Spatial Audio) lan tỏa toàn bộ căn phòng, đồng thời hỗ trợ chuyển tiếp âm thanh (Handoff) từ iPhone và đàm thoại FaceTime Center Stage.

HomeView có mức giá niêm yết 299 USD, bắt đầu nhận đơn đặt hàng từ hôm nay và sẽ giao hàng vào ngày 13/11.

HomePod mini 2: Nâng cấp chip, âm thanh vòm

Mẫu loa thông minh cỡ nhỏ HomePod mini thế hệ thứ hai được nâng cấp đáng kể về cấu hình âm thanh với sự xuất hiện của vi xử lý S10, cho phép thiết bị tối ưu hóa dải động, âm lượng và hiệu suất âm học theo thời gian thực thông qua thuật toán âm thanh điện toán tiên tiến.

Điểm nhấn thị giác trên phiên bản mới là tính năng Sound Glow, biến mặt cảm ứng phía trên của loa thành màn hình phát sáng động bộ theo giai điệu bài hát, tự động điều chỉnh hiệu ứng màu dựa trên ảnh bìa album và phản hồi theo dải âm trầm - bổng.

Sau 6 năm Apple mới nâng cấp dòng loa thông minh mini của mình.

Người dùng có thể ghép nối tối đa 4 loa HomePod mini với nhau để tạo thành hệ thống âm thanh vòm khi kết hợp cùng Apple TV 4K thế hệ mới, với khả năng tự động nhận diện vị trí phòng để cân chỉnh âm lượng tối ưu.

Trợ lý Siri AI sẽ được bổ sung qua một bản cập nhật phần mềm trong tương lai, cho phép nhận diện 6 giọng nói khác nhau khi kết nối loa mini với iPhone hoặc iPad hỗ trợ Apple Intelligence.

Mẫu loa này cũng sẽ đảm nhiệm vai trò làm trạm điều khiển nhà thông minh, tích hợp khả năng nhận diện tiếng chuông báo khói và khí CO để phát cảnh báo.

HomePod mini 2 có giá 149 USD, gồm 5 màu (hồng, xanh lá, xanh dương, trắng, đen midnight) và lên kệ từ ngày 30/10.

Apple TV 4K thế hệ thứ 4

Apple TV 4K phiên bản mới được trang bị vi xử lý A19 cùng sự hỗ trợ trực tiếp của nền tảng Siri AI thông minh hơn. Thiết bị tích hợp sẵn hệ thống 3 micro ngay trên thân máy, cho phép người dùng ra lệnh bằng giọng nói rảnh tay cho trợ lý ảo mà không bắt buộc phải cầm điều khiển.

Chiếc điều khiển Siri Remote đi kèm cũng nhận được nâng cấp giá trị khi tích hợp chip định vị hỗ trợ tính năng Tìm chính xác (Precision Finding) thông qua ứng dụng Find My, sử dụng cổng sạc USB-C và duy trì phím bấm Siri chuyên dụng ở cạnh bên.

Apple Mini chỉ có 1 lựa chọn bộ nhớ trong.

Apple TV 4K mới chỉ có một phiên bản cấu hình với bộ nhớ trong 128 GB, hỗ trợ các chuẩn kết nối tiên tiến nhất bao gồm Wi-Fi 7, cổng mạng Gigabit Ethernet, cổng HDMI 2.1 phía sau và Bluetooth 6. Sản phẩm có giá bán 299 USD tại Mỹ, mở cổng đặt hàng từ hôm nay và lên kệ từ ngày 13/11.

Phụ kiện Apple Home Collection hợp tác với LG

Song song với việc làm mới các thiết bị phần cứng cốt lõi, Apple công bố hợp tác chiến lược với tập đoàn LG để phát triển dòng phụ kiện nhà thông minh đồng thương hiệu mang tên “Apple Home Collection”. Bộ sưu tập này được thiết kế để tương thích toàn diện với nền tảng HomeKit cũng như trung tâm điều khiển HomeView vừa ra mắt.

Danh mục sản phẩm hợp tác bao gồm chuông cửa video có dây, bộ điều nhiệt thông minh, khóa chốt cửa điện tử (deadbolt), cảm biến nhiệt độ, camera an ninh trong nhà/ngoài trời và camera tích hợp đèn pha chiếu sáng. Các thiết bị này sẽ mang thương hiệu LG và được quảng bá song hành cùng hệ sinh thái của Apple. Dù được giới thiệu cùng thời điểm, toàn bộ dòng phụ kiện dự kiến sẽ phải chờ đến sớm nhất vào cuối năm nay mới bắt đầu được thương mại hóa trên thị trường.