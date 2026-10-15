UAV năng lượng mặt trời của Đại học Bách khoa Hà Nội bay qua đỉnh Fansipan

(VTC News) -

Cận cảnh UAV CHIDADA của Viện Nghiên cứu Công nghệ Không gian và Dưới nước, Đại học Bách khoa Hà Nội. (Video: Mạnh Hùng)

UAV sử dụng năng lượng mặt trời do nhóm nghiên cứu Đại học Bách khoa Hà Nội phát triển đã được sử dụng trong hoạt động bay qua khu vực đỉnh Fansipan, có khả năng xây dựng mô hình trắc địa số. Đây là một ví dụ về hướng ứng dụng công nghệ thiết bị bay không người lái trong thu thập dữ liệu địa hình.

Sản phẩm gắn với hướng nghiên cứu của TS. Đinh Tấn Hưng và các cộng sự tại Viện Nghiên cứu Công nghệ Không gian và Dưới nước, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Mô hình từ trắc địa số đỉnh Fansipan. (Ảnh: Trà My)

Điểm đáng chú ý của CHIDADA là khả năng khai thác năng lượng mặt trời để duy trì hoạt động bay trong thời gian dài. Các tấm pin được tích hợp trên bề mặt cánh, chuyển đổi ánh sáng thành điện năng cung cấp cho động cơ, hệ thống điều khiển và thiết bị nhiệm vụ. Phần điện dư được nạp vào pin lưu trữ, tiếp tục cấp điện khi cường độ ánh sáng giảm.

Theo thông số giới thiệu, UAV có sải cánh 3.120 mm, chiều dài thân 2.000 mm, khối lượng cất cánh khoảng 4 kg và tải có ích khoảng 600 g. Phương tiện có tốc độ bay bằng khoảng 15 m/s, thời gian bay tối đa 4 giờ và tầm bay lớn nhất khoảng 200 km.

Để giảm khối lượng nhưng vẫn bảo đảm độ cứng của kết cấu, CHIDADA sử dụng vật liệu composite carbon/epoxy kết hợp với hệ xương gỗ nhẹ. (Ảnh: Trà My)

Thiết kế khí động học cùng hệ thống năng lượng mặt trời và pin lưu trữ được kết hợp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, kéo dài thời gian hoạt động so với các UAV điện thông thường.

UAV có thể mang theo camera quang học, camera chuyên dụng, cảm biến môi trường hoặc thiết bị truyền nhận tín hiệu, tùy theo yêu cầu nhiệm vụ. Hệ thống điều khiển cho phép phương tiện bay tự động theo hành trình được lập trình trước và tích hợp thiết bị chuyên dụng phục vụ thu thập dữ liệu.

Với cấu hình này, CHIDADA hướng tới nhiều ứng dụng như đo đạc, trắc địa số, quan trắc tài nguyên và môi trường, tuần tra giám sát, truyền dữ liệu và tìm kiếm cứu nạn. Khả năng hoạt động trong thời gian dài mở ra tiềm năng hỗ trợ các nhiệm vụ cần thu thập dữ liệu trên khu vực rộng hoặc địa hình khó tiếp cận.

Theo thông tin giới thiệu sản phẩm, UAV đã được thử nghiệm ở độ cao trên 3.000m, sử dụng nguồn năng lượng tái tạo và thực hiện các nhiệm vụ giám sát, khảo sát địa hình tại khu vực phức tạp. Sản phẩm hiện tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện.

CHIDADA là một trong những sản phẩm công nghệ được giới thiệu trong chuỗi hoạt động trưng bày các công trình khoa học nhân dịp 70 năm thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội.