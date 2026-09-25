Xiaomi 18 Pro series ra mắt: Pin 8.500 mAh, camera Leica 200MP, 2 màn hình

(VTC News) -

Xiaomi đã chính thức giới thiệu hai mẫu điện thoại thông minh cao cấp: Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max. Cả hai sản phẩm đều được trang bị camera Leica độ phân giải cao, màn hình phụ phía sau, pin silicon-carbon dung lượng lớn và các tính năng bảo mật phần cứng tiên tiến.

Xiaomi 18 Pro và 18 Pro Max đều sở hữu màn hình OLED phẳng với viền mỏng chỉ 0,99mm, tần số quét thích ứng từ 1-120Hz, độ sáng tối đa lên đến 4.000 nits, cùng công nghệ OLED Super Pixel 2.0 và M11.

Màn hình của phiên bản 18 Pro có kích thước 6,4 inch với độ phân giải 2436 x 1120, trong khi phiên bản Pro Max lớn hơn với màn hình 6,9 inch và độ phân giải 2624 x 1208.

Cả hai đều tích hợp tính năng bảo vệ quyền riêng tư ở cấp độ phần cứng, giúp hạn chế việc nhìn trộm từ hai bên và tự động bảo vệ các ứng dụng nhạy cảm.

Ở mặt sau, phiên bản 18 Pro có màn hình OLED 2,7 inch, trong khi Pro Max có màn hình 2,9 inch, cả hai đều hỗ trợ tốc độ làm mới lên đến 120Hz và độ sáng 4.000 nits.

Về cấu hình, Xiaomi 18 Pro được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 2nm, trong khi Pro Max mạnh mẽ hơn với Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Cả hai đều sử dụng kiến trúc CPU Oryon thế hệ thứ tư của Qualcomm, với tốc độ xung nhịp tối đa 5GHz.

Cả hai điện thoại đều có RAM LPDDR5X lên đến 16GB và bộ nhớ trong UFS 4.1 1TB. Xiaomi cũng trang bị cho máy hệ thống làm mát bằng bơm lạnh hình tròn, với diện tích tản nhiệt 4.355mm² cho phiên bản Pro và 5.513mm² cho phiên bản Pro Max.

Hệ điều hành HyperOS 4 với giao diện Alive Design và trợ lý ảo Super XiaoAI 2.0, hỗ trợ bởi mô hình ngôn ngữ lớn MiMo của Xiaomi, cũng được tích hợp sẵn.

Về khả năng chụp ảnh, cả hai mẫu điện thoại đều được trang bị hệ thống ba camera mang thương hiệu Leica, bao gồm cảm biến chính Light Hunter 960 200MP, camera tele periscope 200MP và camera siêu rộng 50MP. Camera tele hỗ trợ zoom quang học 3.2x và zoom không suy giảm lên đến 12.8x, cùng với hệ thống xử lý hình ảnh Legendary Moment mới của Xiaomi.

Về thời lượng pin, Xiaomi 18 Pro có pin silicon-carbon 7.000 mAh, trong khi Pro Max sở hữu pin lớn hơn với dung lượng 8.500 mAh. Cả hai đều hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W, sạc không dây 50W và sạc ngược có dây 27W. Xiaomi cam kết pin sẽ giữ lại ít nhất 80% dung lượng sau 2.000 chu kỳ sạc.

Về khả năng kết nối, cả hai điện thoại đều hỗ trợ UWB, 5G-A, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, roaming toàn cầu và tương thích với chìa khóa xe kỹ thuật số UWB. Xiaomi 18 Pro nặng 203 gram và có loa âm thanh nổi Dolby Atmos, trong khi Pro Max nặng từ 235 gram trở lên và được trang bị hệ thống ba loa.

Cả hai mẫu đều có động cơ rung nâng cấp và kính Xiaomi Dragon Crystal Glass 3.0, cùng khả năng chống nước và bụi đạt chuẩn IP66, IP68 và IP69.

Tại thị trường Trung Quốc, phiên bản Xiaomi 18 Pro tiêu chuẩn có giá khởi điểm từ 5.999 CNY (khoảng 23,3 triệu đồng) cho bản 12GB RAM và 256GB bộ nhớ trong. Các phiên bản cao hơn như 12GB và 512GB có giá 6.999 CNY (khoảng 27 triệu đồng), bản 16GB và 512GB là 7.999 CNY (khoảng 31 triệu đồng), còn bản cao cấp nhất 16GB và 1TB có giá 8.999 CNY (khoảng 34,9 triệu đồng).

Đối với phiên bản Xiaomi 18 Pro Max, mức giá khởi điểm sẽ từ 6.999 CNY (khoảng 27 triệu đồng) cho tùy chọn bộ nhớ 12GB và 256GB. Các cấu hình tiếp theo gồm 12GB và 512GB có giá 7.999 CNY (khoảng 31 triệu đồng), bản 16GB và 512GB là 8.999 CNY (khoảng 34,9 triệu đồng), và cuối cùng là bản 16GB và 1TB với mức giá 9.999 CNY (khoảng 38,8 triệu đồng).

Nếu yêu thích sự phá cách, người dùng có thể lựa chọn phiên bản đặc biệt mặt lưng trong suốt Transparent Special Edition sở hữu cấu hình khủng 16GB RAM và 1TB bộ nhớ trong. Mức giá lần lượt cho phiên bản Pro đặc biệt này là 9.999 CNY (khoảng 38,8 triệu đồng) và phiên bản Pro Max đặc biệt là 10.999 CNY (khoảng 42,7 triệu đồng).