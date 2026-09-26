vivo V80 Lite 5G lập kỷ lục Guinness về thời lượng pin, giá từ 12,99 triệu đồng

(VTC News) -

Ngày 26/9, vivo V80 Lite 5G chính thức được ra mắt tại thị trường Việt Nam với giá bán 12,99 triệu đồng. Điểm gây chú ý nhất của máy là viên pin BlueVolt dung lượng 10.000 mAh, mức dung lượng lớn hơn đáng kể trong phân khúc.

Ngày 26/9, vivo V80 Lite 5G ra mắt tại thị trường Việt Nam. (Ảnh: Ngọc Duy)

Theo vivo, V80 Lite 5G đạt kỷ lục Guinness Thế giới với 32 giờ 37 phút hoạt động màn hình liên tục. Trong bài kiểm tra, thiết bị liên tục thực hiện các tác vụ tiêu hao năng lượng cường độ cao như dẫn đường bằng GPS, chơi game có đồ họa cao, chụp ảnh, quay video, phát video trực tuyến, gọi thoại cùng nhiều tác vụ khác.

vivo cho biết máy sử dụng công nghệ anode silicon thế hệ 4 và thiết kế đóng gói pin Magic Cube để tăng dung lượng pin lên 10.000mAh mà vẫn giữ thân máy ở mức mỏng nhẹ. Máy cũng có sạc ngược, cho phép sử dụng như một nguồn pin cho thiết bị khác.

Một điểm đáng chú ý khác là tính năng kéo dài thời lượng pin, cho phép duy trì một số chức năng quan trọng khi pin xuống mức 1%. Hãng cũng tuyên bố pin có thể duy trì dung lượng từ 80% trở lên sau 7 năm sử dụng.

Bên cạnh pin, vivo tập trung khá mạnh vào khả năng chịu đựng của V80 Lite 5G. Máy đạt chứng nhận MIL-STD-810H sau 5 bài kiểm tra, hỗ trợ chống nước IP68 và IP69, chống bụi IP6X. Theo công bố của hãng, thiết bị có thể chịu cú rơi từ độ cao 3 m xuống thảm, ngâm nước ở độ sâu 1,5 m trong 30 phút, chống mưa lớn liên tục 24 giờ và chịu được 22 loại chất lỏng phổ biến.

Những thông số này khiến V80 Lite 5G phù hợp hơn với nhóm người làm việc ngoài trời. Thiết bị có thể vận hành bền bỉ ngay cả ở nhiệt độ lên đến 45°C, nhờ hệ thống tản nhiệt buồng hơi diện tích lớn 3.8K kiểm soát hiệu quả sức nóng tỏa ra khi xử lý các tác vụ nặng dưới ánh nắng gay gắt.

Thiết bị sở hữu thiết kế với các góc bo tròn và viền màn hình siêu mỏng 1,35mm. (Ảnh: Ngọc Duy)

Thiết bị sở hữu thiết kế với các góc bo tròn và viền màn hình siêu mỏng 1,35mm, đạt tỷ lệ màn hình trên thân máy 94,47%, với ba phiên bản màu sắc gồm Hồng Thời Thượng, Đen Bản Lĩnh và Xanh Quyền Năng.

V80 Lite 5G được trang bị màn hình OLED 6,83 inch, độ phân giải 1.5K, tần số quét 120 Hz và độ sáng tối đa 2.000 nit. Đây là cấu hình phù hợp cho nhu cầu xem phim, mạng xã hội và sử dụng ngoài trời.

Màn hình lớn cũng có lợi khi làm việc với tài liệu, bản đồ hoặc các ứng dụng cần hiển thị nhiều thông tin. Đổi lại, kích thước 6,83 inch khiến máy khó tạo cảm giác gọn gàng như những smartphone màn hình nhỏ hơn.

Camera chính vivo V80 Lite 5G sử dụng cảm biến Sony 50 MP. (Ảnh: Ngọc Duy)

Camera chính sử dụng cảm biến Sony 50 MP, trong khi camera trước 32 MP có góc nhìn 90 độ. vivo tập trung vào những tính năng phục vụ nhu cầu thực tế như xóa vật thể bằng AI và watermark tự động ghi thời gian, địa điểm lên ảnh.

Cách tiếp cận này cho thấy camera của V80 Lite 5G được định hướng nhiều hơn cho nhu cầu chụp ảnh hằng ngày, công việc và di chuyển, thay vì nhấn mạnh khả năng nhiếp ảnh chuyên nghiệp.