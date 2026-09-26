Bộ ba Galaxy Z thế hệ 8 định hình tiêu chuẩn máy gập mới

Người đi mua ô tô sẽ thấy lạ nếu một hãng xe chỉ bán đúng một mẫu cho mọi khách hàng. Ngành ô tô gọi cách làm ngược lại là xây dải sản phẩm, trong đó mỗi mẫu xe giữ một vai trò riêng để khách tìm được chiếc hợp với mình. Điện thoại cao cấp cũng vận hành theo quy luật này với bản tiêu chuẩn cho số đông và bản cao nhất cho người cần mọi thứ ở mức tối đa.

Máy gập là ngoại lệ đáng chú ý. Ở phân khúc này, không phải hãng nào cũng đưa ra nhiều hơn một mẫu, nên người mua thường chỉ có hai đường là chấp nhận hình dáng sẵn có hoặc tiếp tục chờ. Với thế hệ thứ 8, Samsung đang bày cùng lúc 3 mẫu máy gập cao cấp trên kệ, con số 3 ấy là kết quả của một bài toán sản xuất mà mỗi hãng phải mất nhiều năm mới giải xong.

Mở ra “cuộc chơi mới” cho điện thoại gập

Một chiếc điện thoại thông thường là một khối liền, còn máy gập phải giải cùng lúc 3 bài toán khó. Bản lề phải chịu được việc gập mở nhiều lần mỗi ngày trong nhiều năm, màn hình phải uốn cong mà không hỏng, phần mềm phải tự sắp lại bố cục mỗi khi máy chuyển trạng thái. Kiểu gập dọc như cuốn sách và kiểu gập ngang như vỏ sò đòi hỏi bản lề, màn hình và phần mềm khác nhau, nên về mặt sản xuất chúng gần như là hai sản phẩm riêng biệt.

Ngành màn hình dùng khái niệm tỷ lệ thành phẩm để chỉ số tấm màn hình đạt chuẩn trên tổng số tấm được làm ra. Với màn hình gập, tỷ lệ này khó đạt cao ngay từ đầu, nên thường các hãng sẽ dồn toàn bộ năng lực cho một mẫu duy nhất.

Quá trình phát triển trọng lượng và độ dày của Galaxy Z Fold qua từng thế hệ.

Samsung cũng từng đi qua giai đoạn ấy. Chiếc Galaxy Fold đầu tiên ra mắt năm 2019 chỉ có một phiên bản, nặng 276g và dày khoảng 17mm khi gập. Khi một hãng tách được hình dáng gập thành nhiều phiên bản, bản lề, màn hình và phần mềm của hãng đó đã ổn định đủ để nhân ra nhiều cấu hình. Số mẫu máy gập vì vậy là một thước đo nhanh về độ chín của một hãng, giống như số mẫu xe trưng bày trong một phòng trưng bày ô tô.

3 vai trò cho từng nhóm người dùng

Galaxy Z Fold8 trả lời câu hỏi của người sống cùng nội dung. Đây là thế hệ Galaxy Z Fold nhẹ nhất từ trước tới nay, chỉ nặng 201g, với màn hình ngoài được làm lại theo tỷ lệ mới để xem video ngắn mà không cần mở máy. Màn hình chính đạt độ sáng tối đa 3.000 nits, còn Photo Assist và My FanCam giúp chỉnh ảnh bằng câu lệnh và tự đưa chủ thể vào giữa khung hình khi biên tập video.

My Fancam trên Galaxy Z Fold8.

Galaxy Z Fold8 Ultra có cùng kiểu gập dọc nhưng dành cho người cần mọi thứ ở mức cao nhất. Máy có màn hình chính 8 inch, chỉ dày 4,1mm khi mở, là chiếc Galaxy gập đầu tiên dùng camera chính 200MP theo chuẩn dòng Galaxy S Ultra. Chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy đi cùng viên pin 5.000mAh, sạc được 65% dung lượng trong 30 phút. Hai bản gập dọc hướng đến những đối tượng khác nhau, một bản ưu tiên sự gọn nhẹ còn bản kia ưu tiên hiệu năng, đúng như cách bản tiêu chuẩn và bản Ultra cùng tồn tại ở điện thoại thông thường.

Galaxy Z Flip8 chọn kiểu gập ngang cho người coi điện thoại là một phần phong cách. Máy nặng 180g, là thế hệ Galaxy Z Flip mỏng nhẹ nhất, với màn hình ngoài FlexWindow 4,1 inch có viền chỉ 1,25mm. FlexCam 50MP có chế độ chân dung AI Bokeh cho hiệu ứng xóa phông gần với máy ảnh rời, còn Horizontal Lock giữ khung hình thẳng khi quay video lúc đang di chuyển.

Galaxy Z Flip8 được ưa chuộng bởi những người dùng xem điện thoại là một phần phong cách.

8 thế hệ và những con số

Từ 276g của chiếc Galaxy Fold đầu tiên, dòng Galaxy Z Fold năm nay đã xuống còn 201g ở bản tiêu chuẩn. Màn hình chính tăng từ 7,3 inch lên 8 inch ở bản Ultra. Độ dày khi mở của bản này cũng chỉ còn 4,1mm. Cả ba mẫu đã bán tại Việt Nam từ đầu tháng 8, nên người mua có thể tới cửa hàng mở, gập và so sánh trực tiếp trước khi quyết định.

Điện thoại thông thường từng đi qua con đường tương tự, từ một mẫu cao cấp duy nhất mỗi năm tới cả một dải phiên bản cho nhiều kiểu người. Mảng máy gập đang bước vào đúng giai đoạn này và người mua máy gập giờ được chọn theo thói quen và nhu cầu sử dụng của mình.