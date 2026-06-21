Hơn hai thập kỷ đi và ghi lại vẻ đẹp Việt Nam của nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồ Vũ

Trong 50 tác phẩm được trưng bày, người xem bắt gặp những khoảnh khắc đời thường dung dị nhưng giàu cảm xúc. Đó là nụ cười của người lao động, những mùa vụ trên đồng ruộng, nhịp sống nơi phố thị hay nét văn hóa đặc trưng của từng vùng miền. Mỗi bức ảnh như một lát cắt thời gian được lưu giữ bằng ánh sáng, phản ánh vẻ đẹp bình dị của con người Việt Nam trong lao động và cuộc sống thường ngày.