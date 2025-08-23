Hành trình hơn 10 năm ‘ăn cơm nhà, làm việc thiện’ của nhiếp ảnh gia trẻ xứ Huế

(VTC News) -

Đó là Lê Văn Khoa (SN 1993, trú phường Phú Xuân, TP Huế) - người sáng lập câu lạc bộ Tình nguyện bốn phương - nơi giúp đỡ hàng nghìn trường hợp khó khăn, yếu thế suốt hơn 10 năm qua.

Khoa từng là người không có công việc ổn định, ai thuê gì làm nấy để phụ giúp gia đình. Sau đó Khoa tìm được công việc ổn định hơn là giao hàng cho các quán tạp hóa. Công việc này đã đưa Khoa đến gần hơn với những mảnh đời khó khăn, thôi thúc anh bắt đầu những hoạt động thiện nguyện cá nhân và chia sẻ câu chuyện trên Facebook, nhận được nhiều sự ủng hộ.

Sau này khi trở thành nhiếp ảnh gia, Khoa vẫn ưu tiên cho những chuyến đi thiện nguyện bất cứ khi nào, ở đâu.

Hơn 10 năm qua, Lê Văn Khoa thân thuộc với hàng nghìn trẻ em nghèo, yếu thế ở TP Huế.

“Tuổi thơ của tôi gắn với những vất vả, thiếu thốn. Do đó, những hình ảnh về người nghèo, trẻ em cơ nhỡ, người già neo đơn luôn in sâu trong tâm trí, thôi thúc tôi phải làm điều gì đó để giúp đỡ họ. Khoảng năm 2014, tôi bắt đầu làm công tác thiện nguyện nhưng chỉ duy trì ở góc độ cá nhân.

2 năm sau, tôi bắt đầu thành lập nhóm để kêu gọi bạn bè, những nhà hảo tâm cùng chung tay làm việc thiện, giúp đỡ những cảnh đời yếu thế và Câu lạc bộ Tình nguyện bốn phương manh nha từ đó. Với tôi, nhiếp ảnh là đam mê nhưng thiện nguyện là lẽ sống…”, Lê Văn Khoa chia sẻ.

Năm 2016, Lê Văn Khoa sáng lập Câu lạc bộ Tình nguyện bốn Phương, quy tụ hơn 30 thành viên, phần lớn là sinh viên đang học tập tại Huế. Nhiều bạn trẻ biết đến câu lạc bộ qua những lời kêu gọi giản dị trên Facebook rồi cùng nhau gắn bó.

Chương trình "Niềm vui của em" là sự kiện thường niên của Câu lạc bộ Tình nguyện bốn phương do Lê Văn Khoa làm chủ nhiệm để mang những suất quà đến với trẻ em nghèo vùng cao.

Hàng loạt chương trình ý nghĩa câu lạc bộ tổ chức và duy trì từ đó đến nay: Phát cơm cho bệnh nhân nghèo tại bệnh viện; nấu ăn cho người già neo đơn ở Viện dưỡng lão Tịnh Đức; tặng quà cho người vô gia cư, hỗ trợ đồng bào vùng sâu vùng xa; tổ chức “Trung thu cho em”, “Nấu ăn cho em” cho trẻ em khó khăn tại Nam Trà My và A Lưới…

“Điều mà tôi và các thành viên trong câu lạc bộ luôn trân trọng chính là tình người được thắp lên sau mỗi hoạt động. Thiện nguyện không chỉ là cho đi vật chất mà còn là sẻ chia sự đồng cảm, là cái nắm tay, ánh mắt động viên để những phận đời kém may mắn thấy mình không bị bỏ lại phía sau.

Chuyến đi để lại nhiều ký ức nhất chính là chương trình “Nấu ăn cho Em” tại bản Dinh Dinh – nơi chỉ có 35 hộ dân với cuộc sống vô cùng khó khăn: chưa có điện, thiếu nước sinh hoạt, thậm chí không có cả nhà vệ sinh.

Con đường từ TP. Huế vào bản lầy lội, trơn trượt mỗi khi mưa khiến cả nhóm phải rất vất vả mới đến được. Tại đây, các tình nguyện viên nấu những món ăn đặc sản của Huế như bún bò Huế, trao quà cho các em nhỏ – những đứa trẻ mà bữa cơm gia đình đôi khi chỉ vỏn vẹn một lần trong ngày...”, Lê Văn Khoa chia sẻ.

Để duy trì Câu lạc bộ Thiện nguyện bốn phương, bên cạnh các nguồn tài trợ vận động từ các nhà hảo tâm, Lê Văn Khoa cùng các bạn trẻ trong câu lạc bộ cũng tự gây quỹ bằng cách bán hoa vào các dịp lễ, bán bỏng ngô vào buổi tối tại các quán ăn…Toàn bộ lợi nhuận đều được đưa vào quỹ chung phục vụ cho các hoạt động thiện nguyện.

Lê Văn Khoa và Câu lạc bộ Tình nguyện bốn phương cũng luôn quan tâm dành những phần quá đến những trẻ em mồ côi, khuyết tật tại các trung tâm bảo trợ ở Huế.

Dù gặp nhiều khó khăn nhưng Lê Văn Khoa chưa bao giờ có ý định dừng lại hành trình thiện nguyện của mình. Động lực lớn nhất để Khoa làm điều này chính là nụ cười và sự xúc động của những người được giúp đỡ. Đó chính là nguồn năng lượng để anh và các thành viên tiếp tục cố gắng, lan tỏa nhiều hơn nữa những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

“Anh Khoa là người nghị lực, nhiệt huyết với câu lạc bộ, giàu tình thương, đặc biệt dành nhiều quan tâm cho trẻ em, người già và những hoàn cảnh không thể lao động. Anh luôn giúp đỡ hết sức mình và chính nhờ anh mà câu lạc bộ mới duy trì được đến hôm nay...”, Nguyễn Thị Thu Hiền, thành viên Câu lạc bộ Tình nguyện bốn phương chia sẻ.

Bà Đào Thị Kim Quyến, chủ quán Cơm chay Tịnh Tâm Đinh Vũ (TP Huế) nói: "Nhờ Lê Văn Khoa và Câu lạc bộ Tình nguyện bốn phương mà quán Tịnh Tâm Đinh Vũ mới kết nối được với nhiều mảnh đời như các ông bà nhặt ve chai, bán vé số, những cụ già neo đơn. Từ đó, chúng tôi có thêm cơ hội trao gửi tấm lòng yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống”.