Gia Lai: Làm rõ việc 3 hiệu trưởng xuống giáo viên, điều hiệu trưởng khác về

(VTC News) -

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Gia Lai cho biết đã báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra, xác minh các phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc sắp xếp, bố trí nhân sự tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam.

Theo kết quả kiểm tra, UBND phường Quy Nhơn Nam xây dựng kế hoạch, đề án, phương án nhân sự, đồng thời sắp xếp hệ thống trường học từ 13 trường xuống 6 trường.

Sau sắp xếp, địa phương rà soát, tổ chức làm việc và ban hành các quyết định bố trí, bổ nhiệm viên chức. Tuy nhiên, hồ sơ cung cấp cho đoàn kiểm tra chưa thể hiện đầy đủ căn cứ lựa chọn nhân sự, thứ tự ưu tiên, việc công khai kết quả rà soát và một số nội dung liên quan đến bố trí cán bộ quản lý, kế toán.

Đối với Trường Tiểu học Kim Đồng (mới), cơ sở này được hình thành trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Kim Đồng (cũ) và Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai), nay là Trường Tiểu học Kim Đồng mới. (Ảnh: Hoài Phương)

Sau sắp xếp, bà Đ.T.T.H, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Văn Dũng, được bố trí giữ chức vụ hiệu trưởng. Trong khi đó, bà H.T.H.T, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng (cũ) và bà M.H.T.Q, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, được bố trí xuống làm giáo viên.

Sở GD&ĐT nhận thấy hồ sơ chưa thể hiện đầy đủ căn cứ lựa chọn bà H. từ nhóm trường khác làm hiệu trưởng trường mới, cũng như việc đối chiếu điều kiện, tiêu chuẩn và thứ tự ưu tiên giữa các nhân sự thuộc hai trường sáp nhập.

Do đó, Sở đề nghị UBND phường Quy Nhơn Nam làm rõ phạm vi nguồn nhân sự được xem xét, điều kiện, tiêu chuẩn lựa chọn và kết quả đối chiếu với các nhân sự liên quan; đồng thời bổ sung hồ sơ, tài liệu về quá trình lựa chọn.

Đáng chú ý, trường mới vẫn có vị trí phó hiệu trưởng nhưng có trường hợp phó hiệu trưởng thuộc nhóm trường khác được điều động, bố trí vào chức vụ này. Theo Sở GD&ĐT, hồ sơ chưa thể hiện đầy đủ việc đối chiếu điều kiện, tiêu chuẩn và thứ tự ưu tiên giữa hai nguyên hiệu trưởng với những người được bố trí làm phó hiệu trưởng.

Một trường hợp khác là bà C.T.H.N, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung (cũ). Theo kết quả kiểm tra, bà N. còn 21 tháng công tác đến tuổi nghỉ hưu nhưng được bố trí làm giáo viên sau sắp xếp, trong khi trường mới vẫn có các chức danh phó hiệu trưởng.

Sở GD&ĐT đề nghị địa phương làm rõ căn cứ không tiếp tục bố trí chức vụ quản lý đối với bà N.; đối chiếu điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian công tác còn lại, phương án bố trí phó hiệu trưởng và chính sách áp dụng theo quy định.

Sở cũng lưu ý việc xem xét nhân sự cần căn cứ hồ sơ, tiêu chuẩn và quy định hiện hành, không mặc nhiên suy ra quyền được bổ nhiệm chỉ từ thời gian công tác còn lại.

Rà soát việc bố trí 2 kế toán tại một trường

Ngoài công tác bố trí cán bộ quản lý, Sở GD&ĐT còn yêu cầu làm rõ việc bố trí 2 viên chức kế toán tại Trường Tiểu học Kim Đồng (mới).

Theo Sở, vị trí kế toán được bố trí dùng chung cho cơ sở giáo dục theo nguyên tắc mỗi vị trí có một người; trường hợp ngoại lệ phải đáp ứng các điều kiện cụ thể theo quy định.

Vì vậy, UBND phường Quy Nhơn Nam được đề nghị làm rõ căn cứ bố trí 2 kế toán tại trường, bổ sung hồ sơ xác định loại hình trường, quy mô lớp, vị trí việc làm và căn cứ áp dụng trường hợp ngoại lệ; đồng thời đề xuất phương án xử lý phù hợp.

Từ kết quả kiểm tra, Sở GD&ĐT đề nghị UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo UBND phường Quy Nhơn Nam khẩn trương bổ sung hồ sơ, tài liệu và báo cáo giải trình cụ thể từng nội dung.

Đồng thời, địa phương cần rà soát từng quyết định nhân sự theo quy định; kịp thời điều chỉnh, khắc phục nếu xác định có sai sót, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của viên chức cùng các chế độ, chính sách liên quan.