Cả nước giảm 32.625 hiệu trưởng, hiệu phó sau sắp xếp trường học

(VTC News) -

Thông tin trên được nêu trong Báo cáo tổng kết năm học 2025-2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức sáng nay 27/8 tại Hà Nội.

Bộ GD&ĐT cho hay, từ tháng 7/2026, Bộ đã hướng dẫn các địa phương tiếp tục sắp xếp với mục tiêu giảm tối thiểu 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập tại khu vực nông thôn, miền núi, vùng khó khăn và phấn đấu giảm trên 50% tại khu vực đô thị, trung tâm so với ngày 1/7/2025.

Đến ngày 20/8, 16 địa phương cơ bản hoàn thành; các địa phương còn lại dự kiến hoàn thành trước 30/8.

Theo tổng hợp của Bộ GD&ĐT, tổng số cơ sở giáo dục cả nước dự kiến giảm từ 37.515 xuống 18.575, tương đương giảm 50,5%.

Bên cạnh đó, các địa phương thực hiện giảm các điểm trường lẻ dưới 3 lớp, đồng thời bảo đảm mỗi đơn vị hành chính cấp xã có tối thiểu một cơ sở giáo dục mầm non và một cơ sở giáo dục phổ thông.

Cả nước giảm 32.625 hiệu trưởng, phó hiệu trưởng sau sắp xếp trường học. (Ảnh minh họa)

Mỗi trường học sau sắp xếp chỉ có một hiệu trưởng đối với trường chính và mỗi phân hiệu có một phó hiệu trưởng. Sau khi sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, số lượng hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trên cả nước giảm 32.625 người, cùng với 11.041 nhân viên trường học.

Đáng chú ý, số hiệu trưởng, phó hiệu trưởng còn lại sau sắp xếp được xem xét bố trí làm giáo viên trực tiếp đứng lớp, góp phần khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ.

Cùng với đó, các địa phương được yêu cầu sử dụng linh hoạt đội ngũ nhà giáo thông qua điều động, thuyên chuyển, biệt phái hoặc bố trí giáo viên dạy liên trường giữa các điểm trường, phân hiệu và cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn.

Để tạo hành lang pháp lý cho việc tổ chức lại đội ngũ, Chính phủ ban hành Nghị quyết 37/2026/NQ-CP ngày 5/8/2026 về cơ cấu, số lượng và một số chính sách đối với hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc và nhân sự hỗ trợ giáo dục khi sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập.

Đối với nhân viên hỗ trợ giáo dục, những người còn lại sau sắp xếp được bố trí vào các vị trí việc làm còn thiếu nhân sự. Trường hợp đạt chuẩn trình độ đào tạo và đáp ứng yêu cầu năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, nhân viên có thể được bố trí vào vị trí nhà giáo.