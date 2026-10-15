Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội

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9 nhà giáo được đề nghị xét tặng Bằng khen Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công khai danh sách 9 nhà giáo được đề nghị Bộ trưởng Bộ GD&ĐT xét tặng Bằng khen Nhà giáo tiêu biểu năm 2026, lấy ý kiến đến ngày 21/10.

Gia Lai: Làm rõ việc 3 hiệu trưởng xuống giáo viên, điều hiệu trưởng khác về Gia Lai yêu cầu làm rõ việc bố trí 3 hiệu trưởng xuống làm giáo viên và điều hiệu trưởng trường khác về sau sáp nhập.

Học sinh cả nước sẽ có kho học liệu chung, được dùng miễn phí Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký quyết định phê duyệt Đề án “Hệ thống học liệu số quốc gia đối với giáo dục phổ thông”.

Đại học Bách khoa Hà Nội phải trở thành điểm hội tụ trí tuệ Việt Nam toàn cầu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu ĐH Bách khoa Hà Nội phải trở thành điểm hội tụ trí tuệ Việt Nam toàn cầu, thu hút các nhà khoa học quốc tế cống hiến cho đất nước.

Giáo viên lớp 1 bật khóc vì kiệt sức khi dạy 34 học sinh Dạy 34 học sinh lớp 1 mỗi ngày, một nữ giáo viên ở Mỹ bật khóc khi chia sẻ về áp lực đứng lớp và nỗi lo khi nhiều học trò gặp khó khăn trong học tập.