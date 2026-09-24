Hà Nội chuyển 1.710 hiệu trưởng, hiệu phó sang đứng lớp dạy học

(VTC News) -

Thông tin được lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội chia sẻ tại buổi làm việc của đoàn công tác Bộ GD&ĐT với ngành giáo dục Hà Nội về chuẩn bị, tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ đầu năm học 2026-2027.

Ông Nguyễn Văn Hiền - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, sau sắp xếp, thành phố giảm số cơ sở giáo dục từ 2.356 xuống còn 1.097, tương ứng giảm 53,4%.

Cùng với sắp xếp mạng lưới trường học, Hà Nội rà soát, bố trí lại đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo từng cấp học, môn học và địa bàn. Theo đó, số cán bộ quản lý giảm từ 5.484 xuống còn 3.202 người, tương ứng giảm 41,6%. Trong quá trình sắp xếp, thành phố chuyển 1.710 cán bộ quản lý sang làm giáo viên trực tiếp giảng dạy.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền báo cáo tại buổi làm việc. (Ảnh: Moet)

Việc bố trí lại đội ngũ được thực hiện cùng với các phương án khác, trong đó có bố trí cán bộ quản lý vào những vị trí công tác phù hợp và giải quyết chính sách với các trường hợp nghỉ chế độ theo quy định, theo nguyện vọng cá nhân.

Đáng chú ý, sau khi chuyển 1.710 cán bộ quản lý sang trực tiếp giảng dạy, Hà Nội vẫn thiếu hơn 7.200 giáo viên so với định mức.

Tại buổi làm việc, vấn đề bố trí đội ngũ sau sắp xếp cũng được đại diện các địa phương và cơ sở giáo dục trao đổi, trong đó có việc thuyên chuyển, điều động giáo viên giữa các điểm trường, tổ chức dạy liên trường, liên xã và bố trí cán bộ quản lý, giáo viên.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho rằng việc sắp xếp các cơ sở giáo dục, giảm đầu mối, giảm biên chế chưa phải là kết thúc nhiệm vụ. Điều quan trọng là phải tiếp tục theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động, chất lượng quản lý và chất lượng dạy học sau sắp xếp.

Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Moet)

Thứ trưởng yêu cầu ngành giáo dục Hà Nội tiếp tục nghiên cứu, rà soát và thực hiện các chế độ, chính sách phù hợp, tạo điều kiện để đội ngũ quản lý tiếp tục công tác; đồng thời không để việc sắp xếp ảnh hưởng đến nền nếp dạy học và chất lượng giáo dục.

Đối với triển khai dạy, học trong các nhà trường, không để buông lỏng công tác quản lý và không để ảnh hưởng đến nền nếp dạy, học của giáo viên, học sinh và chất lượng giáo dục.

Trong bối cảnh mới, mô hình lớn hơn, Thứ trưởng yêu cầu ngành giáo dục đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu phục vụ chuyển đổi số và cơ sở hạ tầng vào quản trị trường học, phải có những giải pháp cụ thể để cải thiện kết quả thực hiện, trong đó có việc cập nhật học bạ số, văn bằng số và triển khai cơ sở dữ liệu.