Bộ Nội vụ phản hồi đề nghị tiếp tục nghiên cứu sắp xếp xã, phường

(VTC News) -

Gửi kiến nghị sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, cử tri tỉnh Lâm Đồng phản án hiện khối lượng công việc ở cơ sở ngày càng nhiều, yêu cầu trách nhiệm cao nhưng chế độ tiền lương, phụ cấp còn thấp, chưa tương xứng với công sức làm việc.

Cử tri đề nghị Bộ Nội vụ kiến nghị Chính phủ xem xét, xây dựng cơ chế chỉ đạo địa phương tăng mức phụ cấp cho đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, buôn, bon nhằm tạo động lực để yên tâm công tác, bám sát địa bàn và thực hiện tốt các phong trào thi đua tại địa phương.

Cử tri cũng đề nghị tiếp tục nghiên cứu sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã về quy mô cho phù hợp.

Theo Bộ Nội vụ, hiện nay Trung ương không đặt vấn đề sắp xếp địa giới hành chính cấp xã do hệ thống đang vận hành ổn định, hiệu quả.

Trả lời kiến nghị về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Bộ Nội vụ cho biết Kết luận 76 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã quy định nội dung này.

Theo đó, các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương chủ động rà soát những đơn vị hành chính chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện hoặc phát sinh bất hợp lý trong quá trình vận hành.

Trên cơ sở các tiêu chí, nguyên tắc, điều kiện và quy trình do Trung ương quy định, các cơ quan xây dựng phương án điều chỉnh nếu thật sự cần thiết, bảo đảm khoa học, thận trọng, tạo đồng thuận xã hội, không gây xáo trộn, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bộ Nội vụ nêu rõ, hiện nay Trung ương không đặt vấn đề sắp xếp địa giới hành chính cấp xã do hệ thống đang vận hành ổn định, hiệu quả.

Trường hợp địa phương thấy thật sự cần thiết phải điều chỉnh, Bộ Nội vụ đề nghị căn cứ chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy hoạch, thực tiễn quản trị và phù hợp nguyện vọng chính đáng của Nhân dân thì đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định.

Theo Bộ Nội vụ, phương án đề xuất điều chỉnh địa giới hành chính phải khoa học, thận trọng, khả thi, tạo đồng thuận và phải phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và phục vụ Nhân dân tốt hơn. Đồng thời Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thành ủy phải chịu trách nhiệm về đề xuất đó.

Tăng mức khoán quỹ phụ cấp ở thôn, tổ dân phố

Về kiến nghị tăng phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách, Bộ Nội vụ cho biết, căn cứ kết luận của Bộ Chính trị, Chính phủ đã ban hành Nghị định 185/2026 quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Nghị định 185/2026 quy định cụ thể nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hồ sơ thành lập, sắp xếp, tổ chức lại; tiêu chuẩn và việc thành lập thôn, tổ dân phố trong trường hợp đặc biệt, làm căn cứ để các địa phương thực hiện sắp xếp.

Đáng chú ý, mức khoán quỹ phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được tăng so với trước đây.

Theo đó, ngân sách Nhà nước khoán quỹ phụ cấp, gồm cả hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, để chi phụ cấp hằng tháng cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Đối với thôn có từ 700 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên, thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo, thôn đặc biệt khó khăn được khoán quỹ phụ cấp bằng 8 lần mức lương cơ sở (trước đây là 6 lần).

Các thôn, tổ dân phố không thuộc trường hợp trên được khoán quỹ phụ cấp bằng 6,5 lần mức lương cơ sở, tăng so với mức 4,5 lần trước đây.

Nghị định cũng quy định trường hợp tỉnh, thành phố sử dụng ngân sách địa phương để quy định mức khoán quỹ phụ cấp cao hơn mức khoán của ngân sách Nhà nước, HĐND cấp tỉnh được quyết định mức cụ thể phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương và không phải xin ý kiến các bộ, cơ quan Trung ương.