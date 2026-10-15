Học sinh cả nước sẽ có kho học liệu chung, được dùng miễn phí

Hệ thống học liệu số quốc gia đối với giáo dục phổ thông là hạ tầng học liệu số dùng chung phục vụ giáo dục phổ thông, được Nhà nước quản lý thống nhất.

Mục tiêu của đề án là hoàn thành bộ học liệu lõi quốc gia đối với các môn học, cấp học theo Chương trình giáo dục phổ thông, ưu tiên học liệu tương tác đa phương tiện, mô phỏng thực tế và thí nghiệm ảo.

Theo đó, mọi học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trên cả nước được tiếp cận nguồn học liệu số chất lượng cao, chuẩn hóa và miễn phí cho; ưu tiên nguồn lực, hạ tầng, thiết bị và giải pháp truy cập cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, học sinh khuyết tật.

Học sinh một trường học ở Hà Nội. (Ảnh: Thạch Thảo)

Mục tiêu của đề án là xây dựng hệ thống đồng bộ, hiện đại, liên thông và dùng chung, phục vụ đổi mới giáo dục phổ thông.

Cổng học liệu số quốc gia đối với giáo dục phổ thông sẽ được xây dựng, vận hành ổn định, đáp ứng yêu cầu khai thác, sử dụng tại 100% cơ sở giáo dục phổ thông trên phạm vi toàn quốc theo quy mô và yêu cầu kỹ thuật được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh cũng được bồi dưỡng năng lực số theo lộ trình, bảo đảm đáp ứng yêu cầu khai thác, sử dụng và đóng góp học liệu số.

Đề án cũng nêu rõ về việc kết nối, chia sẻ dữ liệu và xác thực người dùng. Theo đó, danh mục và dữ liệu học liệu số đã được chuẩn hóa được kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu, nền tảng dữ liệu quốc gia có liên quan; kết nối với ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) và các phương thức xác thực phù hợp khác phục vụ xác thực người dùng. Bảo đảm học sinh không bị hạn chế quyền tiếp cận học liệu do chưa có tài khoản định danh điện tử; đối với học liệu công khai, miễn phí, không bắt buộc đăng nhập.

Đề án xác định học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp cận nguồn học liệu chất lượng cao như học sinh khu vực đô thị và các vùng thuận lợi, góp phần thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các vùng, miền.

Cấu trúc và các thành phần của hệ thống

Hệ thống gồm: Cổng học liệu số; Kho học liệu số quốc gia; Nền tảng quản lý và khai thác học liệu số; Hệ thống dữ liệu và các dịch vụ kết nối, chia sẻ; Hạ tầng kỹ thuật bảo đảm vận hành Hệ thống.

Hệ thống sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ quản lý, phân loại, tìm kiếm, đề xuất và khai thác học liệu số phù hợp với yêu cầu.

Bộ GD&ĐT được giao chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện mô hình quản lý, vận hành và yêu cầu kỹ thuật cụ thể của hệ thống theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật.

Đề án được triển khai theo 2 giai đoạn. Trong giai đoạn 2026-2027, các cơ quan liên quan sẽ hoàn thiện khung pháp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật; xây dựng, vận hành thử nghiệm phiên bản đầu tiên của Cổng học liệu số và nền tảng quản lý và khai thác học liệu. Bộ học liệu lõi giai đoạn thí điểm sẽ được hoàn thành, trước khi tập huấn cốt cán, thử nghiệm tại một số địa phương.

Giai đoạn 2028-2030, trên cơ sở đánh giá kết quả thí điểm, hệ thống sẽ tiếp tục được hoàn thiện, mở rộng đồng bộ trên phạm vi toàn quốc. Đề án đặt mục tiêu phấn đấu đạt 100% cơ sở giáo dục phổ thông kết nối và sử dụng hệ thống trước năm 2030.