(VTC News) -

Sáng 23/11, trong khuôn khổ Festival Huế 2026 và các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, Ban Tổ chức Festival Huế phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Triển lãm và Lễ trao giải Cuộc thi Nhiếp ảnh với chủ đề “Huế - Kinh đô xưa, trải nghiệm mới”.

Cuộc thi lần này hướng đến tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, con người, môi trường sống và những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất Cố đô. Đồng thời quảng bá hình ảnh Huế - đô thị di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan và thân thiện đến công chúng trong nước, quốc tế.

Các tác phẩm dự thi hướng đến tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, con người, môi trường sống và những giá trị văn hóa đặc sắc của Cố đô Huế

Theo Ban Tổ chức, sau thời gian phát động, cuộc thi thu hút đông đảo tác giả trên cả nước tham gia với 1.084 tác phẩm. Qua các vòng chấm chọn, Hội đồng Giám khảo tuyển chọn 99 tác phẩm vào vòng chung khảo để trưng bày tại triển lãm. Trong đó, 15 tác phẩm tiêu biểu được trao các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích.

Ông Nguyễn Phước Hải Trung - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, đây là hoạt động nghệ thuật có ý nghĩa thiết thực chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Sự kiện góp phần lan tỏa tình yêu đối với Cố đô Huế, giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc, tiềm năng, đặc biệt là vẻ đẹp con người và vùng đất Huế.

Theo ông Nguyễn Phước Hải Trung, cuộc thi không chỉ tôn vinh các tác giả, tác phẩm nhiếp ảnh xuất sắc mà còn góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch và sức hấp dẫn của Huế. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm hiện thực hóa định hướng xây dựng Huế trở thành “Thành phố Nhiếp ảnh Việt Nam”, tạo không gian sáng tạo và kết nối cộng đồng nghệ sĩ.

Ban Tổ chức trao thưởng cho những cá nhân đoạt giải

Bên cạnh đó, các tác phẩm mang đến nhiều góc nhìn sáng tạo về Huế, từ kiến trúc di sản, cảnh quan thiên nhiên, đời sống văn hóa đến con người và những trải nghiệm mới của thành phố hôm nay. Qua ngôn ngữ nhiếp ảnh, vẻ đẹp và chiều sâu giá trị của vùng đất Cố đô được thể hiện đa dạng, góp phần kết nối di sản với đời sống đương đại.

Điểm nhấn của triển lãm, công chúng có dịp khám phá một Huế vừa lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống, vừa không ngừng đổi mới, phát triển. Qua đó, góp phần lan tỏa tình yêu di sản và khẳng định vị thế của Huế trên bản đồ văn hóa, nghệ thuật và du lịch Việt Nam.