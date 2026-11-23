(VTC News) -

Trong hành trình hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, văn hóa không chỉ là ký ức, cội nguồn hay những di sản được trao truyền qua các thế hệ, mà còn là sức mạnh hun đúc bản lĩnh, ý chí và khát vọng của dân tộc Việt Nam.

Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, phát huy hồn cốt dân tộc, chuyển hóa những giá trị văn hóa thành nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm quốc gia trở thành yêu cầu quan trọng trên hành trình xây dựng một Việt Nam hùng cường.

Văn hóa - cội nguồn hun đúc bản lĩnh và sức mạnh dân tộc

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thơ - Phó Viện trưởng Viện Phát triển Giáo dục Việt Nam (VIED), cho rằng lịch sử chống ngoại xâm và xây dựng đất nước đã hun đúc nên hệ giá trị quan trọng, tạo nên đặc trưng riêng của dân tộc Việt Nam.

Trong đó có lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng, trái tim nhân ái - nhân văn, lòng khoan dung và tinh thần cầu tiến. Những giá trị này đảm bảo dân tộc Việt Nam có thể vừa hòa nhập vào tinh thần chung của nhân loại vừa kiến tạo nên đặc trưng riêng của dân tộc mình.

Văn hóa là cội nguồn hun đúc bản lĩnh và sức mạnh dân tộc.

Theo PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thơ, bản sắc Việt Nam được kết tinh qua một hệ thống biểu tượng đa dạng, bắt nguồn từ chính con người, gia đình, cộng đồng và Tổ quốc. Trong đó, Tổ quốc thiêng liêng là yếu tố có sức mạnh hun đúc cao nhất, tiếp đến là tình cảm gia đình và những biểu tượng gắn với làng xóm, cộng đồng.

Ông phân tích: “Trường biểu tượng kết tinh bản sắc Việt Nam có thể nói là khá đa dạng, bắt nguồn từ chính con người Việt Nam, từ gia đình, cộng đồng và Tổ quốc. Có thể nói, yếu tố có sức mạnh cao nhất hun đúc nên bản sắc Việt Nam chính là Tổ quốc thiêng liêng (được cụ thể hóa qua nhiều sự tích, sử tích, nhân vật anh hùng hay các biểu tượng có liên quan đến các cuộc chiến tranh vệ quốc, bảo vệ biển đảo quê hương), sau đến là gia đình (tình phụ-tử, tình mẫu-tử, tình phu-thê..) rồi mới đến phạm trù làng xóm, cộng đồng (mái đình, cây đa, lũy tre làng, đê làng, hội làng, tinh thần lá lành đùm lá rách...)”.

Những biểu tượng ấy được đúc kết từ kinh nghiệm sống, sản xuất, sinh hoạt đời thường và được kiểm nghiệm qua chiều dài lịch sử xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Dù xuất thân từ những bối cảnh khác nhau, người Việt vẫn có thể gác lại những khác biệt để chung sức vì đất nước.

Bởi vậy, văn hóa không chỉ nằm trong các di tích, công trình hay những giá trị được lưu giữ trong bảo tàng. Nó còn hiện diện trong những mối quan hệ gia đình, tình làng nghĩa xóm, trong cách cộng đồng tổ chức đời sống và ứng xử trước những thử thách chung.

Việc trao truyền những giá trị ấy qua các thế hệ cũng diễn ra bằng nhiều hình thức. Theo ông Thơ, giáo dục gia đình, giáo dục nhà trường, hoạt động cộng đồng, văn học nghệ thuật, phong tục, nghi lễ và giao tiếp giữa các cá nhân đều góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc dân tộc.

Ông cho rằng giáo dục gia đình và nhà trường hình thành những kênh trao truyền văn hóa chính thống; văn học nghệ thuật vừa làm giàu đời sống tinh thần, vừa chuyển tải những thông điệp giáo dục truyền thống; trong khi phong tục, nghi lễ và lễ hội giúp mỗi cá nhân gắn kết với cơ chế gìn giữ, trao truyền thuần phong mỹ tục.

Sức sống của văn hóa Việt Nam còn được thể hiện ở khả năng giữ gìn bản sắc qua chiến tranh, biến động và hội nhập. Theo PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thơ, trong những thời kỳ chiến tranh vệ quốc, đoàn kết toàn dân và ý chí độc lập, tự chủ đã trở thành sức mạnh giúp dân tộc chiến thắng kẻ thù.

Lấy giai đoạn đầu thế kỷ XX làm ví dụ, khi giới tinh hoa Việt Nam sử dụng kiến thức được đào tạo trong trường lớp kiểu Pháp để khơi dậy tinh thần bản sắc Việt Nam, giúp dân tộc có thêm sức mạnh văn hóa và lòng tin vào chiến thắng.

Photo 863.jpg Khi đánh mất văn hóa, cả dân tộc sẽ là một cơ thể vô hồn. Khi làm phai nhạt hoặc đánh mất bản sắc, chúng ta sẽ chẳng là ai trong bức tranh văn hóa thế giới đầy ắp những toan tính chiến lược và không ngừng thay đổi. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thơ

Trong bối cảnh phát triển, hội nhập hiện nay, mỗi dân tộc càng cần có nền tảng bản sắc để tạo dựng sức mạnh và sự tự tin khi giao tiếp, ứng xử với thế giới. Đây cũng là quá trình gạn lọc, tiếp thu có chọn lọc những yếu tố bên ngoài, đồng thời củng cố và làm sáng rõ những giá trị riêng.

Đáng chú ý, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thơ cho rằng sức hấp dẫn của các sản phẩm văn hóa đại chúng hiện nay cũng cho thấy vai trò của bản sắc dân tộc. Ông dẫn ra những ví dụ như MV Bắc Bling, Mục hạ vô nhân để nhấn mạnh những sản phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa dân tộc có khả năng tạo tiếng vang và được công chúng đón nhận.

Trong những thời khắc cam go nhất của lịch sử, văn hóa, lòng yêu nước và tinh thần dân tộc còn trở thành nguồn sức mạnh tinh thần đặc biệt.

“Đối với người Việt Nam, lòng yêu nước và tinh thần dân tộc độc lập - tự chủ được tôi luyện qua biết bao nhiêu cuộc chiến tranh vệ quốc từ thuở khai sinh dân tộc đến nay, tự thân nó đã trở thành một loại ‘gen dân tộc’, có tầm vóc lớn hơn thứ ‘gen văn hóa’ thông thường. Vậy nên, càng trong những thời khắc cam go nhất của vận mệnh dân tộc, thứ gen ấy càng được kích hoạt, càng trở nên hiệu nghiệm, trực tiếp kiến tạo nên sức mạnh toàn dân”, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thơ nhận định.

Cùng nhìn nhận văn hóa là nền tảng tạo nên bản lĩnh và sức mạnh dân tộc, nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Hương Giang cho rằng bản sắc Việt Nam không phải những giá trị trừu tượng, bất biến, mà là kết quả của quá trình hình thành, thử thách và bồi đắp qua lịch sử. Sức bền văn hóa được tạo nên bởi năng lực cố kết cộng đồng, khả năng bảo lưu những mã văn hóa nền tảng và năng lực tiếp biến có chọn lọc. Một nền văn hóa có sức sống lâu dài không phải vì khép kín trước thế giới, mà bởi có thể hấp thụ cái mới mà không đánh mất khả năng tự xác định mình.

Theo ông, lòng yêu nước gắn với ý thức về không gian sinh tồn chung, từ núi sông, làng xóm, ruộng đồng, biển đảo đến tiếng nói, phong tục, ký ức và vận mệnh dân tộc. Tinh thần ấy không chỉ thể hiện trong chiến trận mà còn hiện diện ở việc khai khẩn đất đai, đắp đê chống lũ, giữ gìn phong tục, bảo vệ tiếng nói, truyền dạy nghề nghiệp và chăm lo cho thế hệ sau.

Bên cạnh đó là tinh thần tự chủ, bất khuất, ý chí tự cường và đạo lý nhân nghĩa, trọng tình, trọng nghĩa; được thể hiện qua truyền thống tương trợ, lòng khoan dung, đức tính cần cù, tiết kiệm, ham học và trọng tri thức.

Điểm đáng chú ý trong cách tiếp cận của nhà nghiên cứu Ngô Hương Giang là những giá trị truyền thống cần được diễn giải lại trong từng thời đại. Lòng yêu nước hôm nay không chỉ là bảo vệ biên cương, mà còn là xây dựng thể chế liêm chính, làm chủ khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường, tạo ra sản phẩm có giá trị và giữ gìn danh dự quốc gia.

Bản lĩnh Việt Nam vì thế là sự kết hợp giữa kiên định về độc lập, chủ quyền với linh hoạt trong phương thức phát triển; giữa lòng tự hào về quá khứ và năng lực tự phê bình để đổi mới tương lai. Trong bối cảnh hội nhập, tự chủ văn hóa không có nghĩa đóng cửa trước thế giới, mà là khả năng tiếp nhận tri thức, kỹ thuật và những yếu tố mới trên cơ sở chọn lọc, phù hợp với lợi ích và giá trị của mình.

Ông nhấn mạnh, văn hóa tạo nên sức mạnh tinh thần bởi giúp cộng đồng nhận thức rõ điều gì cần được bảo vệ và vì sao không thể từ bỏ quyền tự quyết. Tuy nhiên, sức mạnh tinh thần không thể tách rời sức mạnh vật chất. Ý chí chỉ phát huy bền vững khi được chuyển hóa thành tri thức, tổ chức, công nghệ, năng lực quốc phòng và nền kinh tế đủ mạnh. Trong thời bình, sức mạnh ấy cần thể hiện qua kỷ luật lao động, tinh thần thượng tôn pháp luật, năng lực đổi mới và trách nhiệm công dân.

Kinh tế và văn hóa - hai trụ cột của sự hùng cường

Đề cập mối quan hệ giữa văn hóa và kinh tế, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thơ khẳng định không nên phân chia hai lĩnh vực này thành những phạm trù hoàn toàn riêng biệt. Bởi mục tiêu sau cùng của quá trình phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội là văn minh, tiến bộ, được nhận diện qua sự đồng bộ giữa thịnh vượng vật chất và phồn vinh đời sống tinh thần.

Theo đó, sự phát triển không thể chỉ được đánh giá bằng lợi nhuận hay những kết quả kinh tế trước mắt. Chẳng hạn, với lĩnh vực du lịch, điều quan trọng không chỉ là doanh thu mà còn là những tiến bộ mà cộng đồng địa phương đạt được về văn hóa, xã hội, giáo dục, cơ hội lập thân, lập nghiệp, nhận thức và lối sống.

Trong quá trình phát triển công nghiệp văn hóa và công nghiệp sáng tạo, văn hóa dân tộc vừa là môi trường vừa là nguồn lực chủ chốt. Những sáng tạo cần bắt nguồn từ văn hóa, tiếp cận người thụ hưởng thông qua môi trường văn hóa và tiếp tục nhận được sự tương tác, phản hồi từ công chúng.

Kinh tế và văn hóa là hai trụ cột của sự hùng cường.

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thơ lưu ý hai vấn đề quan trọng: “bản chất thứ hai” của văn hóa và quyền đồng sáng tạo, đồng sở hữu sản phẩm công nghiệp văn hóa của cộng đồng.

Theo ông, khi đưa những yếu tố tinh hoa của truyền thống địa phương vào quá trình sản xuất công nghiệp văn hóa, chúng có thể tạo nên một diện mạo mới, vừa giống vừa khác với thực tiễn văn hóa ban đầu. Nếu không có biện pháp xử lý phù hợp và mang tính khoa học, diện mạo mới ấy có thể dẫn dắt nhận thức và thậm chí có nguy cơ thay thế thực tiễn văn hóa của địa phương.

Một vấn đề khác là cộng đồng - chủ nhân thực sự của văn hóa - có thể bị đứng bên lề quá trình khai thác, cuối cùng trở thành khách hàng tiêu thụ những sản phẩm văn hóa đồng dạng có xuất xứ từ chính quê hương mình.

Vì vậy, muốn bản sắc Việt Nam được lồng ghép hiệu quả trong công nghiệp văn hóa, cần nhận thức đầy đủ đặc điểm của văn hóa dân tộc cũng như quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm công nghiệp văn hóa.

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thơ cũng khẳng định một quốc gia có thể phát triển về vật chất nhưng chưa chắc đã trở nên hùng cường nếu không quan tâm đến tiến bộ xã hội và truyền thống văn hóa. Sự phát triển kinh tế, vật chất phải là phương tiện để hướng đến đời sống tinh thần phồn thịnh.

Photo 864.jpg Việt Nam cần chủ động kể câu chuyện của mình bằng ngôn ngữ hiện đại, đa dạng và có sức thuyết phục. Nhà nghiên cứu văn hoá Ngô Hương Giang

Cùng quan điểm về mối quan hệ giữa hai lĩnh vực, nhà nghiên cứu Ngô Hương Giang nhận định kinh tế và văn hóa có quan hệ biện chứng, tác động qua lại và cùng cấu thành năng lực phát triển quốc gia.

Ông phân tích: “Nếu kinh tế tạo ra nguồn lực vật chất để đầu tư cho giáo dục, khoa học, nghệ thuật, di sản và phúc lợi, thì văn hóa định hướng mục tiêu phát triển, định hình chất lượng con người, chất lượng thể chế, niềm tin xã hội và cách thức sử dụng nguồn lực ấy”.

Do đó, cần xây dựng mô hình phát triển trong đó kinh tế tạo điều kiện cho văn hóa phát triển, còn văn hóa định hướng kinh tế theo mục tiêu nhân văn, bao trùm và bền vững.

Nhà nghiên cứu Ngô Hương Giang cho rằng văn hóa có thể đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng khi những giá trị, tri thức, biểu tượng và năng lực sáng tạo được chuyển hóa thành sản phẩm, dịch vụ có người sử dụng và thị trường tiếp nhận. Với công nghiệp văn hóa, giá trị kinh tế không chỉ nằm ở hiện vật hay vé tham quan, mà còn ở quyền sở hữu trí tuệ, thiết kế, nội dung, biểu diễn, xuất bản, điện ảnh, âm nhạc, trò chơi điện tử, quảng cáo, kiến trúc và thời trang.

Một chất liệu dân gian có thể trở thành cảm hứng cho phim, trò chơi, bộ sưu tập thiết kế, sản phẩm lưu niệm hoặc nội dung giáo dục. Câu chuyện lịch sử cũng có thể được phát triển thành tác phẩm văn học, phim ảnh và sản phẩm đa nền tảng.

Tuy nhiên, bản sắc không thể thay thế tiêu chuẩn chất lượng. Muốn sản phẩm văn hóa Việt Nam cạnh tranh quốc tế, cần kết hợp câu chuyện bản địa với thiết kế hiện đại, tiêu chuẩn an toàn, truy xuất nguồn gốc, bảo hộ sở hữu trí tuệ và chiến lược thị trường.

Đánh thức sức mạnh nội sinh cho khát vọng Việt Nam hùng cường

Cũng theo nhà nghiên cứu Ngô Hương Giang, nguồn năng lượng nội sinh của Việt Nam không nằm riêng ở lịch sử, văn hóa, con người, trí tuệ hay khát vọng thịnh vượng, mà ở sự kết hợp và chuyển hóa lẫn nhau của tất cả những yếu tố đó. Điều quan trọng là nguồn năng lượng ấy cần được đánh thức bằng môi trường thể chế khuyến khích sáng tạo, giáo dục phát triển năng lực, thị trường tôn trọng chất lượng và cơ chế trọng dụng nhân tài.

Để truyền thống trở thành động lực sống, di sản cần được đưa ra khỏi cách tiếp cận trưng bày đơn thuần. Bảo tàng, di tích cần trở thành không gian học tập, trải nghiệm, nghiên cứu và sáng tạo; trường học cần tạo điều kiện để học sinh tiếp xúc trực tiếp với di sản, nghệ nhân và cộng đồng.

Lịch sử cũng cần được kể bằng nhiều hình thức như sách, phim, podcast, triển lãm tương tác, trò chơi giáo dục, bản đồ số và các dự án nghệ thuật, song phải bảo đảm độ tin cậy học thuật và sự tôn trọng sự thật lịch sử.

Trong quá trình đó, thế hệ trẻ cần tiếp nhận văn hóa dân tộc bằng thái độ chủ động, biết trân trọng truyền thống nhưng không ngại chất vấn, phản biện và đổi mới. Kế thừa không có nghĩa lặp lại nguyên trạng, mà là giữ lại những giá trị cốt lõi, đồng thời tìm cách biểu đạt phù hợp với thời đại.

“Việt Nam cần chủ động kể câu chuyện của mình bằng ngôn ngữ hiện đại, đa dạng, có sức thuyết phục; tăng cường dịch thuật, giao lưu học thuật, ngoại giao văn hóa, quảng bá nghệ thuật và hợp tác bảo tồn di sản”, ông nhấn mạnh.

Đánh thức sức mạnh nội sinh cho khát vọng Việt Nam hùng cường.

Đối với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, có vị thế và tầm vóc quốc tế, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thơ nhấn mạnh yêu cầu xây dựng nền tảng sức mạnh mềm văn hóa vững chắc, bắt đầu từ việc nhận diện và củng cố bản sắc dân tộc, trong đó có tính đa dạng văn hóa của 54 dân tộc anh em.

Ông cho rằng văn hóa không chỉ cung cấp nền tảng cho đời sống tinh thần mà còn là nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế nếu chúng ta khai thác một cách có khoa học và tính bền vững. Vì thế, văn hóa cần đóng vai trò động lực, nguồn tài nguyên, môi trường vận hành và hệ giá trị đánh giá hiệu quả của các quá trình phát triển.

Gửi thông điệp tới mọi người nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thơ bày tỏ mong muốn mỗi ngày trong năm đều là ngày văn hóa Việt Nam, còn ngày 24/11 hằng năm là dịp nhắc nhớ, củng cố trách nhiệm của mỗi công dân trong việc tiếp nhận, gìn giữ, phát triển và trao truyền văn hóa.

Ông nhấn mạnh: “Khi đánh mất văn hóa cả dân tộc sẽ là một cơ thể vô hồn, trong khi làm phai nhạt hoặc đánh mất bản sắc, chúng ta sẽ chẳng là ai cả trong bức tranh văn hóa thế giới đầy ắp những toan tính chiến lược và không ngừng thay đổi này”.