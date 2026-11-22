Màn pháo hoa quy mô lớn tại Sân vận động Mỹ Đình

Theo thông tin đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội công bố tại buổi họp báo ngày 16/11, màn trình diễn pháo hoa kết hợp hỏa thuật là một trong những điểm nhấn nghệ thuật đáng chú ý của chương trình Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp.

Trong đêm tổng duyệt tối 22/11, Ban Tổ chức dự kiến sử dụng khoảng 50 quả pháo hoa tầm cao, 12 giàn phun hỏa thuật và 400 ống hỏa thuật. Màn trình diễn kéo dài khoảng 1 phút 20 giây, kết hợp với hệ thống âm thanh, ánh sáng và các hiệu ứng sân khấu.

Tối nay (22/11), trình diễn màn pháo hoa tầm cao kết hợp hỏa thuật tại Mỹ Đình trong đêm tổng duyệt “Muôn sắc Việt Nam”. (Ảnh: BTC)

Những chùm pháo hoa rực rỡ cùng hiệu ứng hỏa thuật được kỳ vọng tạo nên khoảnh khắc đặc biệt trên bầu trời Mỹ Đình, góp phần làm nóng không khí trước đêm nghệ thuật chính thức diễn ra vào ngày 24/11.

Không chỉ mang đến điểm nhấn thị giác, màn trình diễn trong đêm tổng duyệt còn là dịp để Ban Tổ chức và các lực lượng chức năng kiểm tra sự phối hợp giữa hệ thống pháo hoa, hỏa thuật với âm nhạc, ánh sáng và các hoạt động biểu diễn trên sân khấu. Qua đó, các phương án kỹ thuật, tổ chức và bảo đảm an toàn tiếp tục được rà soát, hoàn thiện trước chương trình chính thức.

Theo Kế hoạch số 446/KH-UBND ngày 17/11/2026 của UBND thành phố Hà Nội, hoạt động bắn pháo hoa được tổ chức nhằm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, tôn vinh những giá trị tốt đẹp và thành tựu trong xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Đồng thời, sự kiện hướng tới khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức gìn giữ, kế thừa bản sắc văn hóa và tăng cường sự gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân.

Đáng chú ý, quy mô pháo hoa trong đêm biểu diễn chính thức ngày 24/11 sẽ lớn hơn nhiều so với đêm tổng duyệt.

Bảo đảm an toàn, phân luồng giao thông quanh sân Mỹ Đình

Để bảo đảm hoạt động trình diễn diễn ra an toàn, UBND thành phố Hà Nội giao Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND phường Từ Liêm triển khai xây dựng trận địa, vận chuyển pháo hoa, tập huấn và tổ chức bắn theo đúng kịch bản, kế hoạch.

Các lực lượng chức năng đồng thời thực hiện rà soát bom mìn, vật liệu nổ tại khu vực bố trí trận địa; kiểm soát thiết bị bay không người lái và bảo đảm an ninh, an toàn trong suốt quá trình chuẩn bị, tổng duyệt và biểu diễn chính thức.

Công an thành phố Hà Nội chủ trì triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy và phân luồng giao thông quanh khu vực tổ chức chương trình

Theo phương án phân luồng giao thông được Công an thành phố Hà Nội công bố, trong quá trình tổ chức chương trình, hai bên đường Lê Đức Thọ, đoạn từ vòng xuyến Lê Đức Thọ - Lê Quang Đạo đến ngã tư Lê Đức Thọ - Tân An Bình, sẽ bị cấm trong các thời điểm: sơ duyệt từ 18h30 ngày 19/11/2026; tổng duyệt từ 18h30 ngày 22/11/2026 và chương trình chính thức từ 18h30 ngày 24/11/2026. Thời gian cấm đường kéo dài đến khi kết thúc chương trình.

Người dân có nhu cầu di chuyển qua khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình cần chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, tuân thủ chỉ dẫn của lực lượng chức năng. Những người theo dõi hoạt động tổng duyệt không tự ý đi vào khu vực hạn chế, trận địa pháo hoa hoặc các vị trí có yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp sẽ chính thức diễn ra lúc 20 giờ ngày 24/11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, với quy mô dự kiến khoảng 50.000 đại biểu, khán giả.

Với sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống, nghệ thuật đương đại và công nghệ trình diễn hiện đại, chương trình hướng tới tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, kết nối các thế hệ và lan tỏa niềm tự hào Việt Nam.