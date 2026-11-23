(VTC News) -

Tối 22/11, lễ khai mạc Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Sắc màu văn hóa Việt với chủ đề “Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình” diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM).

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức lần đầu trên phạm vi toàn quốc, gắn với dấu mốc 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026).

Ngoài ra, hoạt động còn gắn với kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11).

Trước giờ khai mạc, Đoàn đại biểu TP.HCM do ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM làm trưởng đoàn, đã đến dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM).

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và TP.HCM chụp ảnh lưu niệm với các đoàn đại biểu trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lễ dâng hoa có sự tham gia của đại diện 54 dân tộc Việt Nam, văn nghệ sĩ, nghệ nhân và đoàn viên, thanh niên. Sau nghi thức dâng hoa, đại diện các dân tộc và các khối tham gia cùng hội tụ, tạo hình khối đại đoàn kết, thể hiện tinh thần gắn bó, thống nhất và sức mạnh cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Các văn nghệ sĩ, đại biểu đại diện các dân tộc tham dự lễ khai mạc “Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt”.

Ngay sau lễ dâng hoa, chương trình khai mạc Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt cấp thành phố và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và không gian các ngành công nghiệp văn hóa diễn ra tại sân khấu chính, cùng vũ hội đường phố Sắc màu văn hóa Việt Nam.

Tại khu vực phía trước trụ sở UBND thành phố, chương trình trình chiếu nghệ thuật 3D Mapping được thực hiện, ứng dụng công nghệ trình diễn hiện đại, góp phần tạo điểm nhấn thị giác và mang đến trải nghiệm nghệ thuật đặc sắc cho đại biểu, người dân và du khách.

Chương trình trình chiếu nghệ thuật 3D Mapping đầy ấn tượng.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt sẽ là nơi hội tụ, giao lưu của đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, các vùng miền và các tầng lớp nhân dân thành phố; nơi giới thiệu những giá trị di sản và sản phẩm văn hóa đặc trưng; đồng thời biểu dương những tập thể, cá nhân và mô hình tiêu biểu trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hai dòng chảy - văn hóa sáng tạo, hiện đại và văn hóa cộng đồng, nghĩa tình - cùng hội tụ trên một tuyến phố biểu tượng. Đó chính là hình ảnh sinh động của TP.HCM hôm nay: hiện đại nhưng không xa rời cội nguồn; sáng tạo nhưng luôn gắn kết; phát triển năng động nhưng vẫn nguyên vẹn nghĩa tình.

Đây cũng chính là thông điệp mà Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết muốn gửi gắm: Văn hóa không chỉ được gìn giữ trong các di tích, bảo tàng hay trên những sân khấu nghệ thuật, mà phải hiện diện trong đời sống hằng ngày, trong sự gắn bó giữa con người với con người, trong tinh thần sẻ chia, trách nhiệm và khát vọng cùng xây dựng một cộng đồng ngày càng tốt đẹp.

“Thành phố luôn tin tưởng và mong muốn, mỗi người dân và mỗi du khách khi đến với Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết sẽ không chỉ được hòa mình vào những hoạt động văn hóa đặc sắc, mà còn cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp của văn hóa Việt Nam, tình đoàn kết giữa các cộng đồng và nghĩa tình của TP.HCM. Mỗi trải nghiệm đẹp hôm nay sẽ góp phần nuôi dưỡng tình yêu văn hóa, ý thức gìn giữ di sản và trách nhiệm chung tay xây dựng thành phố ngày càng phát triển”, ông chia sẻ.

Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc - Sắc màu văn hóa Việt” tại TP.HCM với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Với chủ đề “Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình”, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Sắc màu văn hóa Việt sẽ diễn ra từ tối 22 đến 24/11 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM. Chương trình hướng đến xây dựng không gian văn hóa cộng đồng, nơi các giá trị truyền thống được giới thiệu, giao lưu và lan tỏa; qua đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tăng cường sự gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân.

Ngày hội còn bố trí các không gian văn hóa thuộc nhiều lĩnh vực như công nghiệp điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, phần mềm và trò chơi giải trí, thủ công mỹ nghệ, quảng cáo, du lịch văn hóa và chuyển đổi số. Cùng với đó là triển lãm hình ảnh Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết và trưng bày các tác phẩm văn học, nghệ thuật.

Với chuỗi hoạt động phong phú, kết hợp giữa giá trị văn hóa truyền thống và những hình thức trải nghiệm hiện đại, ngày hội góp phần tạo không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, tăng cường sự gắn kết trong các tầng lớp nhân dân và lan tỏa tinh thần đại đoàn kết trên địa bàn TP.HCM.