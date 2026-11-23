Nỗi sợ lớn nhất của Hồ Ngọc Hà sau hơn 2 thập kỷ đi hát
Sau hàng chục năm theo đuổi âm nhạc, Hồ Ngọc Hà vẫn được xem là một trong những giọng hát lạ, mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả.
NSƯT Tân Nhàn, Thu Hà hóa cô giáo vùng cao, kể chuyện gieo chữ nhân dịp 20/11
Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn và TS Thu Hà hóa thân thành những cô giáo trẻ vượt núi băng rừng mang con chữ đến với học sinh vùng cao.
Anh trai ‘Say Hi’ bắt tay hai nhà sản xuất âm nhạc Mỹ
Dylan Matthew và Softest Hard là hai nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ tham gia sáng tạo các tiết mục của 24 anh trai “Say Hi”.
Concert quốc gia ‘Muôn sắc Việt Nam’ hết vé trực tuyến sau 8 phút mở cổng
Chỉ sau 8 phút mở cổng đăng ký, toàn bộ vé trực tuyến miễn phí xem concert “Muôn sắc Việt Nam” đã hết.
Hoàng Thùy Linh đưa 43 bức tranh vào MV hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam
Với “Vô Lượng Kiếp”, Hoàng Thùy Linh chọn hình thức Music Gallery, đưa hội họa thành một phần quan trọng của ngôn ngữ hình ảnh, với 43 bức tranh của các họa sĩ trẻ.
Phương Mỹ Chi kết hợp DTAP trong ca khúc đặc biệt mừng Ngày Văn hóa Việt Nam
Tối 18/11, ca khúc “Rạng ngời văn hóa Việt Nam” do DTAP sáng tác, Phương Mỹ Chi thể hiện được ra mắt hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.
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