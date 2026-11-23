Không chỉ gây chú ý bởi dàn nghệ sĩ, “Muôn sắc Việt Nam” còn được đầu tư về quy mô sân khấu và công nghệ trình diễn. Sân khấu có diện tích khoảng 3.000m², lấy cảm hứng từ những biểu tượng văn hóa Đông Sơn như mặt trời, trống đồng và chim Lạc. Hệ thống màn hình LED hình tròn ở trung tâm kết hợp các cánh LED uốn lượn, gợi hình ảnh dòng chảy văn hóa. Ngoài ra, 16 bàn nâng cùng hệ thống cơ khí chuyển động giúp không gian biểu diễn biến đổi theo từng phân cảnh.