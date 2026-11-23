(VTC News) -

Trong tập 19 phim Căn nhà không mái che, Hùng (Nam Việt), Khang (Minh Xíu), Thơ (Thu Hà Ceri) và Sơn (Sơn Tùng) có cuộc trò chuyện xoay quanh chuyện tình cảm của người lớn.

Tập 19 “Căn nhà không mái che”, Hùng gợi ý để mẹ Thơ đến với chú Toản.

Hùng trêu chọc Khang rằng nếu không muốn phải chia tay gia đình chú Toản thì chỉ còn cách để mẹ Hạnh đến với chú Toản. Cậu cho rằng năm sau Thơ lên đại học, có thể phải lên thành phố, khi ấy cô Hạnh sẽ lại một mình. Vì vậy, có một người đàn ông vững vàng bên cạnh làm điểm tựa cũng là điều đáng cân nhắc.

Những lời nói thẳng thừng của Hùng khiến Thơ không hài lòng. Sơn cũng đồng tình với một phần lập luận của bạn nhưng nhắc Hùng nên bớt động tay động chân, trêu chọc Thơ. Cuộc trò chuyện tiếp tục bằng những màn đấu khẩu của nhóm trẻ.

Ở diễn biến tiếp theo, gia đình Toản chuẩn bị chuyển khỏi nhà Hạnh. Trước khi rời đi, anh gửi lời cảm ơn cô và các con vì đã giúp đỡ, cưu mang bố con mình trong thời gian qua.

Toản dành lời chúc Thơ và Khang ngoan ngoãn, học giỏi, thành công. Đặc biệt, khi nói với Hạnh, anh mong cô sớm tìm được một chỗ dựa vững vàng để cuộc sống bớt vất vả.

Đáp lại, Hạnh cũng chúc Toản lên đường bình an, công việc thuận lợi và sớm trả hết nợ để có điều kiện chăm lo cho các con. Dường như cả hai đều dành sự quan tâm cho đối phương nhưng chưa thể nói ra những điều sâu kín trong lòng.

Hạnh buồn bã khi bố con Toản rời đi.

Tuy nhiên, việc Toản chuyển đi không khiến những lời đồn đoán về mối quan hệ giữa anh và Hạnh chấm dứt.

Trong phân cảnh tại chợ, Toản tình cờ nghe cô Quy cùng một số người phụ nữ bàn tán về mình và Hạnh. Thậm chí, cô Quy còn quả quyết rằng nếu hai người chưa có ngủ với nhau thì bà sẵn sàng “đi đầu xuống đất”.

Không thể tiếp tục im lặng, Toản lập tức lên tiếng chất vấn. Anh hỏi cô Quy và những người có mặt rằng mình với Hạnh phải cư xử thế nào mới vừa lòng họ.

“Ở cùng không được, tách ra cũng không xong”, Toản bức xúc nói. Anh cho rằng những người này chỉ đang bịa đặt, bàn tán chuyện riêng tư của người khác để thỏa mãn sự tò mò.

Khi cô Quy tiếp tục tỏ thái độ, Toản không giấu được sự tức giận, thậm chí còn gay gắt đe doạ bà có muốn biết cảm giác “đi đầu xuống đất” là thế nào không.

Toản không muốn tiếp tục nhẫn nhịn trước những lời đồn thổi thiếu căn cứ. Dù đã quyết định chuyển đi, anh vẫn không chấp nhận việc mình và Hạnh trở thành đề tài để người khác tùy tiện suy diễn, xúc phạm.

Những diễn biến này khiến khán giả tò mò về mối quan hệ giữa Toản và Hạnh sau khi hai gia đình không còn sống gần nhau. Liệu quyết định chuyển đi có giúp họ tránh được những lời dị nghị, hay những thị phi mới sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống của mẹ con Hạnh?

Tập 19 phim Căn nhà không mái che sẽ lên sóng 20h00 ngày 23/11 trên VTV3.