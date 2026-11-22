Đây là hoạt động văn hóa ý nghĩa, lần đầu tiên được tổ chức với số lượng người mặc áo dài nam nhiều nhất từ trước tới nay, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, đặc biệt là tà áo dài Việt Nam trong đời sống đương đại.