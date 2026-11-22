(Nguồn: Báo điện tử VOV)
Link: https://vov.vn/van-hoa/hon-2000-nguoi-dieu-hanh-ao-dai-ben-ho-hoan-kiem-post1352371.vov
Từng giành giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" khi còn nhỏ, nữ diễn viên này được khán giả biết đến qua nhiều phim giờ vàng VTV.
Tối nay 22/11, khoảng 50 quả pháo hoa tầm cao cùng 12 giàn phun, 400 ống hỏa thuật sẽ thắp sáng bầu trời Mỹ Đình trong đêm tổng duyệt đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”.
Người dân Hà Nội có thể xem múa rối, làm gốm, mặc cổ phục, tham quan di tích miễn phí và thưởng thức 3D mapping trên Tháp Rùa trong dịp này.
Khoảnh khắc Taeyang bật khóc, gửi lời cảm ơn tới bà xã Min Hyo Rin và xin lỗi con trai vì lỡ sinh nhật đã thu hút sự chú ý, hé
Theo PGS.TS Trần Hoài Anh, phát triển kinh tế phải song hành với vun đắp các giá trị văn hóa, lấy con người làm trung tâm để tạo nền tảng phát triển bền vững.
Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, Cần Thơ tổ chức Festival Lúa gạo, Cà Mau có Festival tôm và Festival ở An Giang có chủ đề “Tôn vinh Di sản - Kiến tạo tương lai”.
Bình luận