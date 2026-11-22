(VTC News) -

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, chiều 22/11, Ban tổ chức Festival Huế phối hợp với các đơn vị của Việt Nam và Hàn Quốc tổ chức Cuộc thi viết thư pháp chữ Hàn Quốc tại Huế năm 2026.

Điểm nhấn của cuộc thi là sự kết hợp nghệ thuật thư pháp chữ Hàn với di sản thi ca của các hoàng đế triều Nguyễn và triều đại Joseon.

Các thí sinh sử dụng mực viết trên nghiên đá Nampo nổi tiếng của thành phố Boryeong (Hàn Quốc), thể hiện vẻ đẹp của chữ viết Hangeul và những giá trị văn học, nghệ thuật truyền thống của hai quốc gia.

Cuộc thi thu hút gần 100 thí sinh, với 11 giải thưởng

Ban tổ chức định hướng duy trì cuộc thi định kỳ hằng năm, từng bước phát triển thành hoạt động giao lưu văn hóa đặc sắc, góp phần quảng bá nghệ thuật thư pháp, phát huy giá trị di sản và vun đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, cho biết Việt Nam và Hàn Quốc đều có truyền thống lâu đời về nghệ thuật thư pháp, nơi mỗi con chữ không chỉ biểu đạt ngôn ngữ mà còn gửi gắm tâm hồn, cốt cách và thẩm mỹ dân tộc.

Cuộc thi không chỉ là hoạt động giao lưu nghệ thuật mà còn là nhịp cầu kết nối văn hóa, góp phần tôn vinh những giá trị truyền thống và nét tương đồng trong chiều sâu văn hóa của hai dân tộc.

“Với định hướng được tổ chức thường niên, cuộc thi kỳ vọng sẽ từng bước trở thành một hoạt động giao lưu văn hóa đặc sắc, một biểu tượng cho tình hữu nghị và sự gắn kết bền chặt giữa Huế và Boryeong, góp phần vun đắp mối quan hệ hợp tác, giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc”, ông Trung bày tỏ.

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tại sự kiện

Bà Kim Seon - mi, Cục trưởng Cục Văn hoá, Du lịch hàng hải TP Boryeong (Hàn Quốc) cho hay, việc sử dụng các bài thơ của hoàng đế Việt Nam và Hàn Quốc trong cuộc thi mang ý nghĩa đặc biệt, giúp lan tỏa văn hóa, lịch sử hai nước đến đông đảo công chúng. Bà Kim Seon - mi nhấn mạnh giá trị của nghiên đá Nampo - sản phẩm thủ công truyền thống được chế tác bởi bàn tay những nghệ nhân lành nghề của địa phương.

“Cá nhân tôi suy nghĩ việc giao lưu văn hóa thì phải bắt đầu từ việc chúng ta hiểu về văn hóa của nhau và cùng chung tay tạo nên một giá trị mới từ văn hóa đó. Thông qua hoạt động này, người dân hai nước có thêm cơ hội tìm hiểu văn hóa của nhau, đồng thời mở ra những chương trình trao đổi, hợp tác trong tương lai giữa Huế và Boryeong”, bà Kim Seon - mi chia sẻ.

Ông Oh Tae Geun, Chủ tịch Viện Phát triển Nguồn lực Văn hóa Hàn Quốc cho rằng việc tổ chức cuộc thi tại Quần thể di tích Cố đô Huế - Di sản Văn hóa thế giới được UNESCO công nhận mang ý nghĩa đặc biệt, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia.

“Tôi hy vọng cuộc thi ngày hôm nay sẽ là bước khởi đầu cho những chương trình hợp tác sâu rộng hơn giữa Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, TP. Huế với TP Boryeong và Viện Phát triển Nguồn lực Văn hóa Hàn Quốc; qua đó thúc đẩy hoạt động giao lưu, trao đổi và kết nối văn hóa giữa hai nước trong thời gian tới”, Chủ tịch Viện Phát triển Nguồn lực Văn hóa Hàn Quốc nói.