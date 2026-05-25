HLV Park Hang Seo: Sang Thái Lan không phải chấm dứt với bóng đá Việt Nam

Huấn luyện viên Park Hang Seo trở lại công tác chuyên môn ở tuổi 68. Nhà cầm quân người Hàn Quốc dẫn dắt câu lạc bộ Kanchanaburi (Thái Lan). Kể từ sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam vào tháng 1/2023, ông Park Hang Seo chưa trở lại công việc huấn luyện dù có nhiều đội bóng liên hệ.

“Tôi chọn Thái Lan vì đó vẫn là một thử thách còn dang dở”, công ty đại diện dẫn lời huấn luyện viên Park Hang Seo. “Tầm nhìn dài hạn và sự chân thành của Kanchanaburi với bóng đá đã khơi lại đam mê trong tôi. Tôi muốn chứng minh rằng tuổi tác không bao giờ là rào cản đối với những giấc mơ và thử thách mới".

Huấn luyện viên Park Hang Seo gia nhập CLB Kanchanaburi (Thái Lan). (Ảnh: CLB Kanchanaburi)

Công ty đại diện DJ Management cho biết thêm: "Sau khi khép lại một trong những giai đoạn thành công nhất lịch sử bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang Seo từng hứa vào năm 2023 rằng ông sẽ không tiếp tục đảm nhận vai trò huấn luyện tại Việt Nam hoặc Hàn Quốc. Đó là cách ông nhường chỗ cho thế hệ huấn luyện viên kế tiếp và thể hiện sự tôn trọng với hành trình đã hoàn thành cùng bóng đá Việt Nam".

Theo nguồn tin này, huấn luyện viên Park Hang Seo nhận được "nhiều lời đề nghị từ các quốc gia khác nhau". Thực tế, trong 3 năm ông Park nghỉ huấn luyện, nhà cầm quân này từng nằm trong danh sách cân nhắc của một số đội bóng. Đội tuyển Ấn Độ và Singapore đưa huấn luyện viên Park Hang Seo vào danh sách ứng viên.

"HLV Park cũng nhấn mạnh việc sang Thái Lan không đồng nghĩa với việc chấm dứt mối liên hệ với Việt Nam. Ông hy vọng tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của bóng đá Đông Nam Á bằng cách tạo ra cơ hội cho các cầu thủ trẻ Việt Nam và khu vực thông qua các chương trình giao lưu, dự án quốc tế và hoạt động phát triển bóng đá.

Cùng Kanchanaburi Power FC, HLV Park bắt đầu một hành trình mới — không đơn thuần để giành chiến thắng, mà còn nhằm xây dựng cây cầu kết nối bóng đá Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam và Đông Nam Á", công ty đại diện của HLV Park Hang Seo cho biết thêm.

Kanchanaburi là đội bóng đứng cuối bảng xếp hạng Thai League 1 mùa giải 2025-2026 và xuống hạng. Huấn luyện viên Park Hang Seo có nhiệm vụ đưa CLB này trở lại giải đấu hạng cao nhất của bóng đá Thái Lan.

Sau khi rời vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam vào tháng 1/2023, ông Park Hang Seo tiếp tục làm việc ở Việt Nam trong hơn 3 năm. Ông mở trung tâm đào tạo bóng đá trẻ, đồng thời làm cố vấn cho câu lạc bộ Bắc Ninh. Ngày 9/4/2025, ông Park Hang Seo được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc. Ông không dẫn dắt đội bóng nào cho đến khi được Kanchanaburi liên hệ.