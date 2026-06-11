HLV Hà Nội FC lo đội tuyển quê nhà không thắng trận ra quân tại World Cup 2026

(VTC News) -

Sau khi kết thúc mùa giải ở Hà Nội FC, huấn luyện viên Harry Kewell tham gia bình luận World Cup 2026 cho nhà đài SBS của Australia. Harry Kewell cho biết ông sẽ thích hơn nếu trận mở màn bảng D của đội tuyển Australia là gặp chủ nhà Mỹ thay vì đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo lịch thi dấu, đội tuyển Australia sẽ đối đầu với đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ tại Vancouver ngày 14/6 (11h, giờ Việt Nam), trước khi gặp đội tuyển Mỹ tại Seattle vào ngày 20/6 (2h) và đối đầu đội tuyển Paraguay tại vào ngày 26/6 (9h).

HLV Harry Kewell làm việc ở V.League.

“Nếu tôi có thể sắp xếp lại bảng đấu, tôi sẽ đổi trận đầu tiên để đội tuyển Australia đá với Mỹ”, Harry Kewell nói. Cựu danh thủ này khẳng định: “Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là đội mạnh nhất bảng, và nếu họ khởi đầu thuận lợi, họ có thể sẽ cho nghỉ một hoặc hai cầu thủ ở cuối vòng bảng”.

“Nếu chúng ta có điểm trước đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ thì rất tốt, nhưng nếu không, điều đó sẽ đặt đội tuyển Australia vào thế khó trong các trận gặp Mỹ và Paraguay vì chúng ta sẽ phải chơi tấn công để giành kết quả thuận lợi", Harry Kewell phân tích.

Cựu ngôi sao của Leeds và Liverpool dự đoán đội tuyển Australia sẽ đặc biệt áp dụng lối chơi chặt chẽ, khó chịu và tìm cách trừng phạt đối thủ bằng các pha phản công. Ông bày tỏ quan điểm: “Khi đội tuyển Australia có cơ hội tấn công, vấn đề là liệu các cầu thủ có đủ sắc bén để kết liễu đối thủ hay không”

Harry Kewell nói thêm: “Có thể đội tuyển Australia chỉ có một hoặc hai cơ hội trong một trận đấu. Hy vọng là nhiều hơn, nhưng chúng ta cần tận dụng được những khoảnh khắc đó để ghi bàn”.

Kewell đánh giá cầu thủ chạy cánh 20 tuổi Irankunda sẽ đóng vai trò then chốt trong tham vọng vượt qua vòng bảng của Australia. Irankunda đã ra sân 15 trận và ghi 5 bàn cho đội tuyển Australia.

Nestory Irankunda là tài năng trẻ đáng chú ý của Australia.

“Irankunda, với tôi cậu ấy rất thú vị”, Kewell nói về cựu thần đồng A-League, người vừa hoàn tất mùa giải đầu tiên tại CLB Watford thuộc giải Hạng Nhất Anh.

“Tôi không muốn tạo quá nhiều áp lực cho Irankunda, nhưng điều tôi muốn thấy là cậu ấy ra sân và tận hưởng trận đấu. Irankunda đã trải qua một mùa giải khó khăn. Championship là một giải đấu khắc nghiệt, nhưng bạn có thể thấy cậu ấy mạnh mẽ và giàu sức mạnh thể chất”, Kewell nhấn mạnh.

Kewell tỏ ra ấn tượng với những gì ông quan sát được từ Irankunda trong trận hòa 1-1 của Australia với Thụy Sĩ ở trận giao hữu diễn ra tại San Diego cuối tuần trước.

“Thể chất của Irankunda rồi cách cậu ấy bị va chạm nhưng vẫn đứng dậy ngay lập tức. Ở hiệp hai, cậu ấy khống chế bóng bằng ngực ngay sát ngoài vòng cấm, bị truy cản rồi ngã xuống, nhưng Irankunda đã bật dậy và bứt tốc, điều đó làm tôi rất hứng thú”, Kewell nói thêm.

“Irankunda có một cú sút uy lực ở hiệp hai. Cậu ấy xoay người và tung cú dứt điểm. Tôi đã phải xem lại tình huống đó vài lần. Thủ môn đối phương đã có một pha cứu thua xuất sắc khi đẩy bóng trúng xà ngang”, Kewell nhớ lại.

HLV của Hà Nội FC nhấn mạnh: ““Đó là những khoảnh khắc bạn muốn thấy trong trận đấu. Hy vọng đội tuyển Australia có thể tạo ra cơ hội để Irankunda tạo nên những khoảnh khắc như vậy”.