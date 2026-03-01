'Nhịp người, nhịp máy' hối hả trên công trường cao tốc 44.000 tỷ đồng ở Gia Lai
01/03/2026 11:15:32 +07:00
Dưới thời tiết nắng mưa thất thường của đất Gia Lai, những mét đường đầu tiên của cao tốc Quy Nhơn - Pleiku gần 44.000 tỷ đồng đang được thi công xuyên ngày đêm.
Cận cảnh công trường cao tốc gần 44.000 tỷ tại Gia Lai những ngày đầu năm.
Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku là công trình trọng điểm quốc gia. được chia thành 3 dự án thành phần: Dự án thành phần 1 từ Km0+00 - Km22+00; Dự án thành phần 2 từ Km22+00 - Km90+00; Dự án thành phần 3 từ Km90+00 - Km125+00.
Dự án với tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng, dài khoảng 125km, đi qua 4 phường: An Nhơn, An Nhơn Bắc, An Bình và Hội Phú và 13 xã: Bình Hiệp, Bình An, Bình Phú, Bình Khê, Cửu An, Ya Hội, Đak Pơ, Hra, Lơ Pang, Mang Yang, KDang, Đak Đoa và Ia Băng.
Toàn tuyến cao tốc được thiết kế 4 làn xe, nền đường rộng 24,75m, vận tốc thiết kế 100km/h. Khi cao tốc hoàn thiện, thời gian di chuyển giữa 2 đô thị Quy Nhơn và Pleiku dự kiến rút ngắn còn khoảng 1,5 giờ thay vì qua Quốc lộ 19 với thời gian di chuyển khoảng 4 giờ.
