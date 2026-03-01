'Nhịp người, nhịp máy' hối hả trên công trường cao tốc 44.000 tỷ đồng ở Gia Lai

Ngày cũng như đêm, hàng nghìn chuyến xe nối đuôi nhau chở đất, cát từ nơi khác về để phục vụ dự án, đảm bảo nguồn vật liệu không bị gián đoạn, tránh tình trạng "đói" vật liệu làm ảnh hưởng đến tiến độ.