Hiện trạng cầu Tứ Liên vượt sông Hồng sau 7 tháng thi công

Hơn 7 tháng kể từ ngày khởi công, dự án cầu Tứ Liên vượt sông Hồng đang bước sang giai đoạn hình thành những hạng mục đầu tiên. Ghi nhận của PV tại công trường những ngày giữa tháng 12 cho thấy, máy móc và thiết bị thi công được huy động tại nhiều vị trí.