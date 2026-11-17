Video: Hình hài cây cầu 3.443 tỷ đồng nối Hà Nội - Phú Thọ sau hơn một năm thi công
CSGT Hà Nội xử phạt xe chở khách du lịch đi vào phố cấm trong giờ cao điểm
Trong sáng 17/11, CSGT Hà Nội xử lý nhiều tài xế xe khách trên 16 chỗ đi vào phố cấm giờ cao điểm với mức phạt 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.
Lên mạng báo chốt CSGT bằng tiếng Mường, người phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng
Công an xã Tân Sơn (Phú Thọ) xử phạt 7,5 triệu đồng người phụ nữ lên mạng xã hội báo chốt CSGT làm việc bằng tiếng Mường.
Đề xuất chuyển ga Hà Nội, ga Giáp Bát về ga Phú Xuyên để mở rộng quốc lộ 1
UBND TP Hà Nội đề xuất xem xét chuyển đón, trả khách, hàng hóa tại ga Hà Nội và Giáp Bát về ga Phú Xuyên để giải phóng mặt bằng dự án Trục không gian Quốc lộ 1.
Nhiều khu phố trung tâm Hà Nội tạm thời bị cắt nước từ tối 17/11
Từ 22h ngày 17/11 đến 14h ngày 18/11, nhiều khu phố tại 3 phường Kim Liên, Tương Mai, Bạch Mai bị cắt nước sinh hoạt.
Phó Thủ tướng yêu cầu báo cáo về quy định bán lại nhà ở xã hội sau 5 năm
Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ Xây dựng báo cáo rõ các nội dung bán lại nhà ở xã hội sau 5 năm tại dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) đang trình Quốc hội cho ý kiến.
Lào Cai tìm thấy 13 hài cốt liệt sĩ ở Cam Đường và Cốc San
Từ ngày 9/11 đến 16/11, lực lượng chức năng Lào Cai tìm thấy 13 hài cốt liệt sĩ tại Cam Đường và Cốc San, trong đó có hài cốt kèm nhiều di vật quân tư trang.
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