(VTC News) -

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, phát hiện chị P.T.N. đăng tải thông tin vị trí chốt kiểm tra của lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ tại khu vực Thu Ngạc.

Bài đăng báo chốt CSGT bằng tiếng Mường của chị N.

Trong bài đăng viết bằng tiếng bản địa (tiếng Mường), chị N. thông báo lực lượng CSGT có mặt tại khu vực này, đồng thời nhắc người đưa con đi học đội mũ bảo hiểm.

Sau khi xác minh, sáng 16/11, cơ quan công an ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với chị P.T.N. số tiền 7,5 triệu đồng theo điểm e khoản 3 Điều 96 Nghị định số 174/2026 của Chính phủ.

Công an làm việc với chị N.

Tại buổi làm việc với cơ quan công an, chị N. nhận thức được hành vi vi phạm và chấp hành việc xử lý.

Cơ quan công an khuyến cáo, hành vi đăng tải hoặc chia sẻ thông tin “báo chốt” về hoạt động tuần tra, kiểm soát của lực lượng CSGT là vi phạm pháp luật, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến công tác bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Vì vậy, người dân không nên đăng tải, chia sẻ hoặc tham gia các hội nhóm trên mạng xã hội có hoạt động thông báo vị trí kiểm tra của lực lượng CSGT hoặc các hoạt động tương tự gây cản trở quá trình thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng.