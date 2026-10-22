Rào chắn phục vụ thi công cầu Tứ Liên khiến mặt đường Nghi Tàm - Âu Cơ bị thu hẹp, dòng xe ùn tắc kéo dài khoảng 1km trong giờ cao điểm sáng 22/10.
Video: Rào chắn thi công cầu Tứ Liên, dòng xe chôn chân trên đường Nghi Tàm - Âu Cơ.
Theo ghi nhận của phóng viên VTC News sáng 22/10, tình trạng ùn tắc kéo dài khoảng 1km trên đường Âu Cơ, đoạn từ khu vực chợ hoa Quảng An đến nút giao Nghi Tàm.
Dòng xe nối dài từ phố Từ Hoa theo hướng Nghi Tàm - Yên Phụ, nhiều thời điểm ken đặc.
Tại nút giao Thanh Niên - Yên Phụ, cơ quan chức năng cũng đóng dải phân cách giữa trên đường Nghi Tàm - Yên Phụ, đoạn dưới gầm cầu vượt An Dương, và khu vực nút giao Phó Đức Chính trên đường Thanh Niên. Hướng đi của các phương tiện được điều chỉnh để phù hợp với phương án tổ chức giao thông mới.
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