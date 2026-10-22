Rào chắn thi công cầu Tứ Liên, dòng xe chôn chân trên đường Nghi Tàm - Âu Cơ

Về hướng đi, phương tiện từ cầu Nhật Tân vào trung tâm thành phố được hướng dẫn theo đường Âu Cơ, sau đó rẽ vào phố Yên Phụ nhỏ để ra nút giao Thanh Niên - Yên Phụ. Ở chiều ngược lại, phương tiện đến ngõ 276 Nghi Tàm có thể đi qua lối mở tạm trên đường Nghi Tàm hoặc theo tuyến sát đê và đường công trường để ra đường Âu Cơ, hướng về cầu Nhật Tân.