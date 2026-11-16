Phó Thủ tướng yêu cầu báo cáo về quy định bán lại nhà ở xã hội sau 5 năm

(VTC News) -

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo 586 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại cuộc họp về tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, ý kiến Thành viên Chính phủ về dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi).

Phó Thủ tướng Thường trực chủ trì cuộc họp về tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, ý kiến thành viên Chính phủ về Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi). (Ảnh: Chinhphu.vn)

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ trưởng Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm về tiến độ, nội dung, chất lượng dự thảo Luật theo đúng quy định; tuyệt đối không để xảy ra trục lợi chính sách.

Bộ Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, chủ động phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan khẩn trương nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện dự thảo Báo cáo tiếp thu, giải trình của Chính phủ và chỉnh lý dự thảo hai dự án Luật này, trình Chính phủ, Thủ tướng xem xét để kịp thời trình Quốc hội.

Đối với Luật Nhà ở, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu báo cáo rõ các nội dung: Sở hữu nhà ở của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; việc lấy ý kiến Bộ Công an, Bộ Quốc phòng về khu vực người nước ngoài được sở hữu nhà ở; nghĩa vụ nhà ở xã hội trong dự án nhà ở thương mại; bán lại nhà ở xã hội sau 5 năm; ưu đãi nhà ở cho thuê không bằng vốn Nhà nước; tỷ lệ sở hữu căn hộ của người nước ngoài (30%); nhà ở tái định cư; quy định về công chứng.

Đối với Luật Kinh doanh bất động sản, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu báo cáo rõ các nội dung Thủ tướng đã có ý kiến chỉ đạo và các ý kiến của thành viên Chính phủ, trong đó lưu ý các nội dung: Chuyển nhượng dự án; tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; quỹ đất thanh toán cho dự án BT; chuyển nhượng hợp đồng; khoản 5% giá trị thanh toán còn lại của người mua.

Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Tư pháp tiếp tục chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các bộ, cơ quan liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng khẩn trương rà soát các luật, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và các luật khác có liên quan.

Lãnh đạo Chính phủ lưu ý việc đối chiếu ba dự thảo Luật, làm rõ các điều khoản đã thống nhất, chưa thống nhất và phương án xử lý. Trong đó Luật Đất đai đến nay cơ bản đã thống nhất, là cơ sở để rà soát hai dự án luật còn lại; kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng xem xét chỉ đạo, không để phát sinh khó khăn, vướng mắc sau khi các dự án Luật được Quốc hội thông qua.