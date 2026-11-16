Lào Cai tìm thấy 13 hài cốt liệt sĩ ở Cam Đường và Cốc San

(VTC News) -

Ngày 16/11, Đoàn công tác Quân khu 2 kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi C10, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai. Trưởng đoàn là Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quân khu 2 về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Tại hiện trường, đoàn kiểm tra tiến độ khai quật, quy trình tìm kiếm, cất bốc và bảo quản hài cốt. Nội dung kiểm tra còn có công tác lập hồ sơ, thu thập mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ.

Theo báo cáo, trong khoảng thời gian từ ngày 9/11 đến 16/11, các lực lượng đã quy tập được 12 hài cốt liệt sĩ tại đồi C10, phường Cam Đường và một hài cốt tại khu vực đồi dốc Km 8, thôn Luổng Láo, xã Cốc San.

Lực lượng chức năng phát hiện phần mộ liệt sĩ tại xã Cốc San ngày 16/11. (Ảnh: Hữu Huỳnh)

Về phần mộ tại khu vực đồi dốc Km 8, xã Cốc San, sau nhiều năm nằm dưới lòng đất, phần lớn hài cốt liệt sĩ đã phân hủy, chủ yếu còn các mảnh xương nhỏ, mủn vụn lẫn trong đất. Danh tính liệt sĩ hiện chưa được xác định.

Bên cạnh hài cốt liệt sĩ, lực lượng tìm kiếm phát hiện một số di vật gồm 1 dây lưng nhỏ, 10 cúc áo, 2 đoạn dây võng, 1 chiếc võng, 1 đoạn dao dài khoảng 10 cm và nhiều viên đạn AK.

Cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai thực hiện nghi thức phủ cờ Tổ quốc. (Ảnh: Hữu Huỳnh)

Ngay sau khi phát hiện phần mộ, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai tổ chức cất bốc theo quy định, đưa hài cốt về nhà quàn và thực hiện nghi thức phủ cờ Tổ quốc. Các di vật được thống kê, bảo quản phục vụ công tác xác minh.