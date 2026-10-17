Cây cầu dài hơn 1 km, 4 làn xe dần thành hình ở cửa ngõ phía Tây Hà Nội

Trên toàn tuyến Ba La - Xuân Mai, các nhà thầu đang tổ chức nhiều mũi thi công sau khi tiếp nhận mặt bằng được bàn giao từ đầu tháng 7. Các công việc tập trung vào hệ thống cống thu gom nước thải, đắp nền đường và xây dựng hạ tầng kỹ thuật.