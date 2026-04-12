Hiện trường xe cứu thương lật nghiêng sau va chạm với xe bán tải ở Phú Thọ

Camera ghi lại thời điểm xảy ra va chạm giữa xe bán tải và xe cứu thương tại Phú Thọ, tối 11/4. (Video: OFFB)

Tối 11/4, vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực ngã tư Nguyễn Tất Thành - Trường Chinh (phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ), khiến một xe cứu thương bị lật nghiêng, một người bị thương nhẹ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h25 cùng ngày, ô tô bán tải BKS 29KT-106.XX do anh Đ.V.T (39 tuổi, trú tại xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) cầm lái đi trên đường Trường Chinh theo hướng từ phường Vân Phú đi phường Nông Trang.

Khi đến khu vực nút giao với đường Nguyễn Tất Thành, phương tiện này xảy ra va chạm với xe cứu thương biển kiểm soát 19A-125.xx do anh N.V.H. (44 tuổi, trú tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) cầm lái.

Hiện trường xảy ra vụ việc. (Ảnh chụp màn hình)

Lúc này, xe cứu thương đang đi trên đường Nguyễn Tất Thành theo hướng từ khu vực Đền Hùng về cầu Việt Trì.

Thời điểm trước khi xảy ra vụ tai nạn, xe bán tải di chuyển chậm qua ngã tư, trong khi xe cứu thương đi với tốc độ cao theo hướng cắt ngang.

Cú va chạm khiến xe bán tải xoay ngang và dừng lại giữa nút giao; xe cứu thương trượt thêm một đoạn rồi lật nghiêng. Trên xe cứu thương có tổng cộng 4 người vào thời điểm xảy ra sự việc.

Tại hiện trường, xe cứu thương lật nghiêng giữa ngã tư, ô tô bán tải hư hỏng nặng. Nhiều mảnh vỡ văng ra mặt đường, gây ảnh hưởng đến giao thông qua khu vực. Vụ tai nạn khiến một người bị xây xát nhẹ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường để tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời phối hợp xử lý hiện trường và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.