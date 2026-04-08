Sự thật clip 'CSGT rượt đuổi người vi phạm dẫn đến tai nạn' ở Đồng Nai

Liên quan đến đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội cho rằng "cảnh sát giao thông (CSGT) rượt đuổi người vi phạm" dẫn đến tai nạn, Công an tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc xác minh và làm rõ.

Theo cơ quan chức năng, video dài gần 2 phút được một số tài khoản Facebook đăng tải kèm nội dung cho rằng lực lượng CSGT truy đuổi, tác động khiến hai người đi xe máy ngã xuống đường, gây bức xúc dư luận.

Ngay sau khi nắm thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an xã Xuân Lộc kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm.

Ảnh chụp từ clip.

Kết quả xác minh cho thấy, người lái xe máy BKS 60B7-821XX là anh Bùi Trung Q. (SN 2001, trú xã Xuân Lộc), người ngồi sau là chị Châu Thùy V. (SN 2004, trú xã Xuân Hòa).

Làm việc với cơ quan công an, cả hai cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, anh Q. không có giấy phép lái xe, phương tiện không có gương chiếu hậu. Khi phát hiện lực lượng CSGT tuần tra, do lo sợ bị kiểm tra, xử phạt, anh Q. tăng ga bỏ chạy. Trong quá trình di chuyển, do tâm lý hoảng loạn và thiếu kỹ năng điều khiển phương tiện nên tự té ngã.

Anh Q. khẳng định không có bất kỳ tác động vật lý nào từ lực lượng CSGT vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Sau khi vụ việc xảy ra, tổ công tác CSGT đã hỗ trợ đưa hai nạn nhân đến Trung tâm Y tế khu vực Xuân Lộc kiểm tra. Anh Q. bị trầy xước tay chân, mẻ xương bánh chè đầu gối nên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh điều trị. Chị V. không bị thương.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định tài khoản Facebook đăng tải clip là của B.T.G. (SN 1985, trú xã Xuân Lộc). Người này cho biết đoạn video do người thân trích xuất từ camera nhà dân nơi xảy ra vụ việc và gửi lại.

Tuy nhiên, khi đăng tải lên mạng xã hội, B.T.G. đã tự suy diễn nguyên nhân tai nạn là do CSGT dùng gậy đánh người vi phạm, nội dung không có căn cứ.

Làm việc với cơ quan chức năng, B.T.G. đã thừa nhận hành vi sai phạm, tự nguyện gỡ bỏ bài viết, xóa video và cam kết không tái phạm.

Cơ quan Công an đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với B.T.G về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, theo quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, ngày 03/02/2020 của Chính phủ.

Ngoài trường hợp của B.T.G đã phát hiện và xử lý, hiện cơ quan Công an tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý chủ các tài khoản Facebook khác có hành vi hoạt động, cung cấp thông tin xấu độc, sai sự thật, công kích lực lượng Công an trên không gian mạng.

Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục xác minh, xác định, làm rõ trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và sẽ xử lý nghiêm theo quy định, nếu có sai phạm.