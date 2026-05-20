Vụ chủ vườn chim Hai Chìa cầu cứu: Địa phương vào cuộc, tìm phương án bảo vệ

Ngày 20/5, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Lê Văn Chìa (80 tuổi, ngụ xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, trong vài ngày trở lại đây, tình trạng bắn chim hoang dã trong vườn của ông đã chấm dứt.
Hiện tại, ông Chìa nuôi 5 con chim bị thương từ trước, chủ yếu là loài cò ốc. Một số chim chết được ông chôn trong vườn. Đây là số chim chết, bị thương rớt xuống trong khuôn viên vườn của ông. Ngoài ra, nhiều chú chim khác cũng bị bắn và rớt xuống bên ngoài khuôn viên - số lượng chim này ông không nắm rõ.
"Trước đây tôi đi cầu cứu nhiều nơi nhưng vấn đề của tôi chưa được quan tâm nhiều. Sau khi các cơ quan báo chí vào cuộc, mạng xã hội ủng hộ tuyên truyền bảo vệ đàn chim thì vườn chim của tôi được quan tâm hơn”, ông Chìa nói.
Theo ông Chìa, hiện nay, vườn chim của ông đang có khoảng 5.000 - 6.000 con chim cư trú bao gồm: cò ốc, sáo, vạc, cò trắng, quắm đen, còng cọc... Trong đó, cò ốc là loài chiếm số đông với khoảng hơn 2.000 con. Đây là loài chim quý hiếm thuộc họ Hạc, được ghi nhận và bảo vệ nghiêm ngặt trong sách đỏ.
Thông tin về nguồn thức ăn cho chim, ông Chìa chia sẻ, chim chủ yếu ăn ốc. Thời điểm này, giá ốc bươu đang rẻ, mỗi ngày ông mua từ 10 – 15 kg ốc cho chim ăn, hết tổng cộng hơn 100.000 đồng.
Ông Hà Văn Thanh Khương, Chủ tịch UBND xã Trà Côn cho biết, địa phương đã phân công lực lượng hỗ trợ bảo vệ vườn chim của ông Chìa.
Theo ông Khương, trước đây, một số người dân đã sử dụng ná cao su để bắn chim mang về ăn. Mặc dù số lượng chim bị bắn không nhiều nhưng chính quyền xã đã tuyên truyền, vận động người dân không bắn chim.
“Chú Chìa đã báo cáo lên UBND xã Trà Côn để tìm phương án bảo vệ cho đàn chim. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo lực lượng công an, tổ an ninh trật tự của ấp thường xuyên tuần tra, nhắc nhở người dân không bắn chim về ăn. Khi phát hiện người săn bắn chim, chính quyền địa phương sẽ mời về trụ sở để tuyên truyền, nâng cao ý thức về việc bảo vệ động vật hoang dã", ông Khương nói.
Cũng theo ông Khương, người bắn chim chủ yếu là thanh thiếu niên trẻ tuổi. Trong khi đó, ông Chìa lại lớn tuổi và sống một mình nên việc trông coi, bảo vệ các loài chim tự nhiên gặp nhiều khó khăn.
Ngày 20/5, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long phối hợp với các sở ngành liên quan cũng đã đến làm việc với gia đình ông Lê Văn Chìa liên quan đến việc bảo vệ đàn chim tự nhiên sinh sống tại vườn nhà ông.
Ông Chìa chia sẻ, ông có đề xuất đến cơ quan chức năng với mong muốn nạn săn bắn chim được chấm dứt. Ông mong được các cơ quan chức năng hỗ trợ lắp camera quan sát xung quanh vườn chim cũng như làm thêm hàng rào kiên cố để bảo vệ chim được tốt hơn.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, đơn vị này đang tập trung tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học kết hợp tuần tra ngăn chặn xử lý vi phạm. Đồng thời, xây dựng phương án phối hợp giữa Chi cục Kiểm lâm và Đa dạng sinh học với chính quyền, Công an xã Trà Côn đối với việc quản lý vườn chim.
Lực lượng chức năng tiếp tục nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của ông Lê Văn Chìa đối với vườn chim, định hướng thành lập cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học theo hình thức "Cơ sở cứu hộ loài hoang dã" quy định tại Điều 42 Luật Đa dạng sinh học.
Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về vườn chim của ông Hai Chìa bị nhiều kẻ gian săn bắn trái phép. Nạn bắn chim ngày càng diễn ra nghiêm trọng khiến ông Hai Chìa không thể canh giữ nổi. Chủ vườn chim bất lực, muốn phá bỏ vườn chim mà ông đã bảo vệ hơn 20 năm nay. Ông Chìa dự định đốn bỏ vườn cây để các loài chim bay đi nơi khác trú ngụ.
Ngay khi thông tin được lan truyền, lực lượng chức năng địa phương và tỉnh Vĩnh Long đã vào cuộc khẩn trương hỗ trợ chủ vườn chim cũng như tìm phương án lâu dài bảo vệ các loài chim sinh sống trong vườn ông Hai Chìa.
Bình luận