TP.HCM đẩy nhanh tiến độ loạt dự án cải tạo kênh rạch, chỉnh trang đô thị

Chiều 30/10, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng đô thị TP.HCM cho biết, các dự án nạo vét, cải tạo môi trường và chỉnh trang hạ tầng ven kênh đang được đồng loạt đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt tập trung tháo gỡ khó khăn về mặt bằng để sớm bàn giao cho đơn vị thi công.

Dự án bờ Bắc kênh Đôi

Theo đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng đô thị TP.HCM, công trình bờ Bắc kênh Đôi là một trong những dự án trọng điểm, góp phần chỉnh trang đô thị khu Nam TP.HCM.

Dự án có 1.602 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó 1.469 trường hợp đã có quyết định bồi thường, đạt 91,7%. Đến nay, 1.025 trường hợp đã bàn giao đất, tương ứng 80,96% diện tích phục vụ thi công.

Dự án cải tạo bờ bắc kênh Đôi dài hơn 4,3km, tổng vốn hơn 7.300 tỷ đồng.

Công tác tái định cư được triển khai với 209 hộ có nhu cầu, hiện đã bố trí tại các chung cư 35 Hồ Ngọc Lãm, 2225 Phạm Thế Hiển và 481 Ba Đình. Mặt bằng cơ bản đã đủ điều kiện để nhà thầu khởi công sau khi hoàn tất lựa chọn nhà thầu.

Ngày 13/8, Ban Quản lý đã tổ chức lễ khởi công gói thầu Xây lắp 2 (Cầu Hiệp Ân 2), dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Hai gói thầu còn lại sẽ khởi công trong tháng 11/2025.

Dự án rạch Xuyên Tâm

Cùng với dự án kênh Đôi, Ban Quản lý đang tập trung đẩy tiến độ tại rạch Xuyên Tâm – công trình được người dân mong chờ nhiều năm qua do tình trạng ô nhiễm và ngập úng kéo dài. Dự án gồm ba gói thầu xây lắp (XL-01, XL-02, XL-03), trong đó gói XL-03 đã khởi công ngày 21/5/2025, dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2026.

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm khi hoàn thành sẽ giúp thoát nước, cải thiện môi trường và cảnh quan đô thị.

Hiện dự án đã thi công 2.364/10.181 cọc CDM, đạt hơn 23% khối lượng, tổng tiến độ lũy kế khoảng 10%. Theo Ban Quản lý, dự kiến đến cuối năm 2025, sản lượng thi công đạt 30%. Tuy nhiên, về công tác bồi thường, vẫn còn 42 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, chủ yếu ở phường An Nhơn và Bình Lợi Trung.

Hai gói XL-01 và XL-02 đã hoàn tất lựa chọn nhà thầu, dự kiến khởi công trong tháng 11/2025 và hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2028.

Dự án kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên

Dự án cải tạo kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên được xem là trục thoát nước chiến lược của thành phố.

Ngày 14/10, UBND TP.HCM phê duyệt điều chỉnh dự án nhằm tăng khả năng kết nối hạ tầng thoát nước và giao thông giữa TP.HCM với các tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai.

Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên là công trình trọng điểm của TP.HCM, tổng mức đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng.

Theo Ban Quản lý, đến nay, 10/10 gói thầu xây lắp đã khởi công, đạt 58,5% khối lượng, phấn đấu đưa toàn bộ dự án vào sử dụng trong năm 2026.

Dự án rạch Văn Thánh (phường Thạnh Mỹ Tây)

Song song với các công trình lớn, TP.HCM cũng đang hoàn tất thủ tục đầu tư dự án cải tạo rạch Văn Thánh, tổng diện tích giải tỏa hơn 75.800m², ảnh hưởng khoảng 1.077 hộ dân, trong đó 749 hộ giải tỏa trắng.

Theo Nghị quyết 345/NQ-HĐND TP.HCM ngày 28/6, dự án được chia thành hai hợp phần: Nạo vét – cải tạo hạ tầng và bồi thường – tái định cư. Ban Quản lý đang điều chỉnh quy hoạch cục bộ bốn đồ án, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi và dự toán chi phí bồi thường, dự kiến trình UBND TP.HCM trước giữa tháng 12/2025.

Dự án cải tạo môi trường rạch Văn Thánh đang hoàn thiện thủ tục phê duyệt, dự kiến triển khai từ tháng 12/2025.

Đại diện Ban Quản lý Dự án Hạ tầng đô thị nhấn mạnh, các công trình cải tạo kênh rạch nói trên đều có ý nghĩa đặc biệt trong việc cải thiện môi trường, giảm ngập và nâng cao chất lượng sống cho người dân TP.HCM. Đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chính quyền địa phương để bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư của từng dự án.