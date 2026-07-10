Hiện trạng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ được đề xuất mở rộng lên 10 - 12 làn xe

Lúc 6h ngày 10/7, giá dầu WTI đứng ở mức 71,82 USD/thùng, giảm 2,74 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹ ở mức 76,30 USD/thùng, giảm 1,72 USD/thùng.

Theo phương án được Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành gửi Bộ Xây dựng, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ được mở rộng từ 6 lên 10-12 làn xe.

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) bố trí 3 trọng tài người Bồ Đào Nha làm nhiệm vụ trong trận đấu giữa Argentina và Thụy Sỹ.

Các chuyên gia cho rằng vụ phóng này không chỉ là cột mốc kỹ thuật mà còn là thông điệp chiến lược gửi tới Mỹ và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Thần đồng Mexico Gilberto Mora đón tin vui tốt nghiệp trung học ở tuổi 17, ngay sau khi khép lại kỳ World Cup 2026 đáng nhớ cùng đội tuyển quốc gia.

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Từ ngày hay tin tìm thấy hài cốt mang tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, bà Nguyễn Thị Lệ chuẩn bị áo đẹp, mâm cúng và chỉ chờ cuộc gọi để lên đường đón ông trở về.

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 10/7 Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to thì nhiều địa phương.

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Không chỉ từ chối đơn kháng cáo của đội tuyển Anh, FIFA còn tăng gấp đôi án phạt cấm thi đấu của hậu vệ Jarell Quansah thành 2 trận.

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Ngày 10/7, mưa lớn còn tiếp diễn ở miền Bắc, nhiều nơi mưa rất to, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở và ngập úng cục bộ.