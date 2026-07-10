Video: Hiện trạng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ trước đề xuất mở rộng lên 10 - 12 làn xe
Cháy tàu cá của ngư dân Gia Lai: 6 chiếc bị thiêu rụi hoàn toàn
Vụ cháy ở Khu neo đậu tránh trú bão Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc, Gia Lai) đã thiêu rụi hoàn toàn 6 tàu cá, 2 chiếc bị cháy một phần.
Tìm thấy thi thể thuyền viên vụ lật tàu hàng trên biển Quảng Ninh
Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ông Trương Văn Phượng (53 tuổi, thuyền viên của tàu hàng bị lật trên biển Quảng Ninh) và đang tiếp tục tìm kiếm người còn lại.
Mưa lũ ở Điện Biên làm 169 nhà dân hư hại, quốc lộ sạt lở
Mưa lớn kéo dài từ ngày 8 - 9/7 gây lũ, lũ ống và sạt lở đất tại nhiều khu vực ở Điện Biên khiến 169 nhà dân bị ảnh hưởng, nhiều tuyến giao thông hư hỏng.
Giá xăng dầu hôm nay 10/7: Quay đầu giảm
Lúc 6h ngày 10/7, giá dầu WTI đứng ở mức 71,82 USD/thùng, giảm 2,74 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹ ở mức 76,30 USD/thùng, giảm 1,72 USD/thùng.
Hiện trạng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ được đề xuất mở rộng lên 10 - 12 làn xe
Theo phương án được Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành gửi Bộ Xây dựng, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ được mở rộng từ 6 lên 10-12 làn xe.
FIFA xếp 3 trọng tài Bồ Đào Nha làm trận Argentina đấu Thụy Sỹ
Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) bố trí 3 trọng tài người Bồ Đào Nha làm nhiệm vụ trong trận đấu giữa Argentina và Thụy Sỹ.
Thông điệp từ vụ thử tên lửa của Trung Quốc
Các chuyên gia cho rằng vụ phóng này không chỉ là cột mốc kỹ thuật mà còn là thông điệp chiến lược gửi tới Mỹ và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Thần đồng bóng đá Mexico 17 tuổi tốt nghiệp cấp 3 giữa World Cup 2026
Thần đồng Mexico Gilberto Mora đón tin vui tốt nghiệp trung học ở tuổi 17, ngay sau khi khép lại kỳ World Cup 2026 đáng nhớ cùng đội tuyển quốc gia.
Xây nhà 1 tầng 120m² hết bao nhiêu tiền?
Tổng kinh phí xây dựng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như mức độ hoàn thiện, vật liệu sử dụng..., vậy xây nhà 1 tầng 120m² hết bao nhiêu tiền?
Người thương liệt sĩ Huỳnh Văn Quên: 'Tui mặc sẵn áo đẹp để lên đón ông về'
Từ ngày hay tin tìm thấy hài cốt mang tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, bà Nguyễn Thị Lệ chuẩn bị áo đẹp, mâm cúng và chỉ chờ cuộc gọi để lên đường đón ông trở về.
Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 10/7: Bắc Trung Bộ mưa dông rải rác
Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 10/7 Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to thì nhiều địa phương.
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