HĐND TP.HCM khóa XI họp phiên thứ I, bầu Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND Thành phố

Hôm nay 30/3, HĐND TP.HCM khóa XI tổ chức kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại kỳ họp này, Ủy ban bầu cử Thành phố sẽ báo cáo kết quả bầu cử, báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND TP.HCM và trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 cho các đại biểu trúng cử.

Kỳ họp cũng nghe phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Quốc hội và Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Theo Thường trực HĐND TP.HCM, kỳ họp đầu tiên của khóa mới, HĐND TP.HCM sẽ tập trung thực hiện công tác nhân sự. Bao gồm bầu Chủ tịch HĐND và các Phó Chủ tịch HĐND Thành phố.

Kỳ họp thứ I, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tập trung công tác nhân sự, đảm bảo bộ máy vận hành từ ngày 1/4.

Sau khi thông qua Nghị quyết thành lập các ban thuộc HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, các đại biểu sẽ bầu các trưởng ban nhiệm kỳ mới.

Kỳ họp thứ nhất cũng bầu Chủ tịch UBND TP.HCM, các Phó Chủ tịch UBND và Ủy viên UBND Thành phố; bầu hội thẩm nhân dân của TAND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kỳ họp cũng thông qua tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026 của HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Dự kiến sẽ có 2 kỳ họp thường lệ vào tháng 6 và tháng 12.

Trước kỳ họp, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thành phố, đã ký nghị quyết xác nhận tư cách 125 đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, 125 đại biểu trúng cử nhiệm kỳ 2026 - 2031 có đủ tư cách để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm ông Võ Văn Minh làm Chủ tịch; Phó Chủ tịch thường trực là ông Nguyễn Văn Thọ. Ba Phó Chủ tịch còn lại là ông Nguyễn Văn Dũng, ông Huỳnh Thanh Nhân và bà Nguyễn Trường Nhật Phượng.

Ban lãnh đạo UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm ông Nguyễn Văn Được là Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Nguyễn Lộc Hà là Phó Chủ tịch thường trực. 7 Phó Chủ tịch còn lại ông Nguyễn Mạnh Cường, ông Hoàng Nguyên Dinh, ông Bùi Xuân Cường, ông Bùi Minh Thạnh, bà Trần Thị Diệu Thúy, ông Nguyễn Công Vinh, ông Trần Văn Bảy.

Trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, TP.HCM bầu 38 đại biểu quốc hội và 125 đại biểu HĐND TP.HCM.

Trong nhiệm kỳ mới, HĐND TP.HCM có nhiều đại biểu là lãnh đạo doanh nghiệp lớn đang hoạt động tại địa phương và đại diện hiệp hội doanh nghiệp.

Kỳ họp cũng thông tin nhiều ý kiến cử tri gửi đại biểu HĐND Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Các ý kiến tập trung kiến nghị Thành phố sớm ban hành chính sách đặc thù, tháo gỡ các điểm nghẽn đầu tư công, phát triển nhà ở xã hội; hạ tầng giao thông, cụ thể là đẩy nhanh đầu tư các tuyến metro, mở rộng Quốc lộ 13, hoàn thiện các đường Vành đai 2, 3, 4. Đặc biệt nhiều cử tri kiến nghị Thành phố đẩy mạnh kinh tế số, chuyển đổi năng lượng bền vững; đồng hành cùng doanh nghiệp tư nhân... Cử tri cũng lo ngại trước tình hình giá cả hàng thiết yếu, chi phí sinh hoạt tăng cao trong khi thu nhập người dân còn thấp; đề nghị Thành phố có giải pháp bình ổn thị trường, kiểm soát giá cả, đảm bảo đời sống Nhân dân.