(VTC News) -

Tại kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND TP.HCM khóa X sáng 6/2, HĐND TP đã xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng về đầu tư mở rộng hạ tầng, kết nối và công tác nhân sự.

Các đại biểu HĐND Thành phố đã thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM. Như vậy, đây là lần thứ 2 ông Nguyễn Văn Dũng đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Dũng bỏ phiếu tại kỳ họp sáng 6/2.

Trước khi bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM, ông Nguyễn Văn Dũng giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM. HĐND TP.HCM đã thống nhất thông qua Quyết nghị miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đối với ông Nguyễn Văn Dũng theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1972), quê ở Bình Chánh, TP.HCM. Ông có trình độ Thạc sĩ Chính trị học, Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.

Trước đó, tháng 4/2021, khi đang giữ chức Chủ tịch UBND Quận 1, ông Nguyễn Văn Dũng được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM.

Tháng 11/2023, ông tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP.HCM thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM đối với ông Trần Văn Tuấn. Ông Tuấn đã được điều động, phân công giữ chức Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM.

Tại kỳ họp này, HĐND TP.HCM cũng bầu bổ sung Ủy viên UBND TP.HCM với ông Phạm Văn Nghì, Chánh Thanh tra TP.HCM.

UBND TP.HCM hiện có 8 Phó Chủ tịch là ông Nguyễn Lộc Hà, ông Bùi Xuân Cường, ông Bùi Minh Thạnh, bà Trần Thị Diệu Thúy, ông Nguyễn Công Vinh, ông Nguyễn Mạnh Cường, ông Hoàng Nguyên Dinh và ông Trần Văn Bảy.

Ông Nguyễn Văn Dũng kiểm tra tình hình thị trường Tết Bính Ngọ ngày 5/2.

Kỳ họp thứ 8, HĐND TP.HCM đã thông qua nhiều nội dung quan trọng tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng và nguồn lực, tạo điều kiện cho nền kinh tế phục hồi mạnh mẽ và phát triển bền vững hơn trong giai đoạn tới.

Đặc biệt, nhiều dự án giao thông quan trọng mang tính kết nối và liên kết vùng đã được thông qua như thống nhất UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên về Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Các dự án cầu, đường trục kết nối khu vực cửa ngõ, cảng biển và các tuyến vành đai… mở rộng không gian phát triển đô thị, tăng cường liên kết vùng và tạo động lực phát triển lâu dài cho TP.HCM cũng như khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam như dự án liên cảng Cát Lái, mở rộng, nâng cấp đường Vĩnh Lộc, xem xét dự án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 4...

Thông qua danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn TP.HCM năm 2025 (đợt 4) theo nghị quyết số 171 của Quốc hội...

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM cho biết kỳ họp thứ 8 cũng là kỳ họp cuối cùng của HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong suốt nhiệm kỳ qua, HĐND TP.HCM đã không ngừng đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng quyết định và giám sát, đồng hành cùng UBND TP tháo gỡ nhiều khó khăn, ban hành nhiều cơ chế, chính sách quan trọng nhằm phục vụ sự phát triển chung và chăm lo đời sống nhân dân.