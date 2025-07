HĐND TP.HCM khai mạc kỳ họp thứ 2, 'chốt' các chính sách quan trọng sau hợp nhất

(VTC News) -

Kỳ họp thứ 2, HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc sáng 24/7, tại Hội trường Trung tâm Hội nghị và Triển lãm phường Bình Dương.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM cho biết 25 ngày kể từ khi chính thức hợp nhất 3 địa phương TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp với bộn bề công việc, nhưng cán bộ, nhân dân TP đầy ắp niềm phấn khởi, quyết tâm và kỳ vọng về tương lai tươi sáng của TP.HCM mới và của đất nước.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh. (Ảnh: Việt Dũng/SGGP)

"TP.HCM mới đã bước những bước đầu tiên trong tầm vóc một siêu đô thị có diện tích tăng gấp 3,2 lần, với địa hình gồm đô thị trung tâm, vùng công nghiệp - logistics, cảng biển - du lịch ven biển - du lịch sinh thái và đô thị vệ tinh. Dân số TP.HCM vượt gần 15 triệu người.

Trong bối cảnh 'về chung một nhà, cùng nhìn về một hướng để phát triển', chính quyền TP.HCM cần phải ban hành để triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách… để nhanh chóng đưa các hoạt động sau hợp nhất đi vào ổn định, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đưa con tàu TP.HCM tiếp tục vươn xa, xứng đáng với kỳ vọng của cử tri và nhân dân", Chủ tịch HĐND TP.HCM nhấn mạnh.

Kỳ họp thứ 2 của HĐND TP.HCM được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cụ thể hóa các chủ trương, nhiệm vụ sau hợp nhất đơn vị hành chính, chính sách phát triển sau sáp nhập, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội mạnh mẽ hơn cho TP.HCM và các xã, phường, đặc khu.

Các đại biểu sẽ thảo luận, xem xét cho ý kiến để quyết nghị một số nội dung quan trọng. Như đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025.

Đồng thời xem xét ban hành quy chế làm việc của HĐND, Thường trực, các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND TP.HCM; chương trình giám sát năm 2026 của HĐND TP.HCM.

HĐND TP.HCM cũng sẽ xem xét, thông qua các nghị quyết quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Nhiều tuyến đường được đề xuất đặt tên và điều chỉnh do trùng tên đường sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng có tờ trình về quy định cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đối với chủ đầu tư khi tham gia dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu cho từng cấp ngân sách.

Tờ trình về tiếp nhận kế hoạch đầu tư công của 3 tỉnh thành trước khi sắp xếp và giao UBND TP.HCM quyết định việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn...

UBND TP.HCM cũng có đề xuất đặt tên và điều chỉnh khoảng 60 tuyến đường.

Theo tờ trình, UBND TP.HCM đề xuất đặt tên cho hơn 50 tuyến đường thuộc các phường, xã như phường Sài Gòn, Bình Thới, Tân Thới Hiệp, Thới An, Đông Hưng Thuận, Bà Điểm, Đông Thạnh, Hóc Môn, Xuân Thới Sơn. Đồng thời, đề xuất điều chỉnh lý trình 7 tuyến đường trên địa bàn các phường Tân Hưng, Tân Thuận và An Phú Đông, do trùng tên đường sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Hiện UBND TPHCM đã hoàn tất các thủ tục, bao gồm việc lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn, các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể, các nhà khoa học và người dân. Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng thành phố đã họp ngày 3/6, thống nhất đề xuất phương án đặt tên và điều chỉnh lý trình.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã có công văn thống nhất với đề xuất đặt tên đường trên địa bàn thành phố.